Dow Jones впервые превысил 22 тыс. пунктов

Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг.

Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам сессии в среду, при этом индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории завершил торги выше отметки в 22000 пунктов.

Отметку в 21000 пунктов Dow Jones взял 1 марта, 20000 пунктов - 25 января этого года.

В среду участники фондового рынка следили за отчетностью крупных компаний, статданными и заявлениями руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно в среду из отчета отраслевой организации ADP, число рабочих мест в США увеличилось в июле на 178 тыс. при ожидавшемся повышении на 190 тыс. Эксперты ADR указали на то, что данные говорят о стабильном восстановлении рынка труда.

Официальные данные о безработице будут обнародованы в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в июле до 180 тыс. с 222 тыс. месяцем ранее, а безработица снизилась до 4,3% с 4,4%.

Кроме того, накануне председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что по-прежнему уверена в ускорении инфляции в США до таргетируемых 2% в следующем году и что она поддерживает постепенное повышение базовой процентной ставки.

В свою очередь ее коллега из ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард отметил, что не готов поддержать повышение ставки в ближайшее время из-за замедления темпов роста потребительских цен. "Возможно, статданные изменятся, но нам нужно этого дождаться. Я считаю, что пока стоит взять паузу", - заявил он в интервью MNI.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что считает сентябрь подходящей датой для объявления о начале сокращения объема активов на балансе Федрезерва. Также он сказал, что повышение ставки еще один раз в 2017 году и трижды - в 2018 году кажется ему логичным шагом исходя из текущего прогноза для экономики США.

Капитализация Apple Inc. подскочила в среду на 4,7%, до рекордной отметки в истории. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2017 финансового года на 12%, до $8,72 млрд, а выручку - более чем на 7%, до $45,41 млрд. Оба показателя превзошли ожидания рынка.

"Обычно третий квартал является худшим в году для Apple, поэтому я был приятно удивлен отчетностью, - заявил старший портфельный стратег Цудды Fargo Funds Management Брайан Джейкобсен. - В целом отчетность компаний за минувший квартал довольно позитивная".

Стоимость бумаг сервиса по предоставлению скидок Groupon Inc. уменьшилась на 1%. Компания отчиталась об убытке в размере $9,3 млн во втором квартале и о снижении выручки до $662,6 млн с $723,8 млн за тот же период прошлого года.

Акции дистрибьютора дженериков Cardinal Health Inc. подешевели на 8,2%. Прибыль и выручка компании за четвертый квартал минувшего фингода превзошли ожидания рынка, однако компания дала слабый прогноз на текущий финансовый год.

Один из крупнейших производителей продуктов питания в мире Mondelez сообщил, что ее CEO в ноябре станет глава канадской McCain Foods Дирк ван де Пут.

Также компания отчиталась о повышении рентабельности во втором квартале, несмотря на снижение выручки.

Котировки бумаг компании выросли на 1,1%:

Цена бумаг фармкомпании Pfizer выросла на 0,5% после того, как аналитики BMO Capital повысили рекомендации по ним до "выше уровня рынка".

Благодаря сильной отчетности акции Time Warner подорожали на 0,1%.

Снижение цен на сырье привело к тому, что бумаги Pioneer Natural Resources подешевели на 11%, Range Resources - на 12%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 2 августа повысился на 52,32 пункта (0,24%) и составил 22016,24 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,22 пункта (0,05%) - до 2477,57 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,29 пункта (0,01%) и составил 6362,65 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в четверг после роста до максимума почти за 10 лет.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,5%.

Южнокорейский индикатор KOPSI упал на 1,8%, рекордными темпами с ноября прошлого года, на новости о том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил повысить налоги на прибыль крупных корпораций.

Акции Samsung Electronics упали на 2,3%, Korean Air Lines - на 3,9%.

Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%. Как стало известно в четверг, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media и Markit, снизился в июле до 51,5 пункта с 51,6 пункта в предыдущем месяце.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, более широкий индекс Topix - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Индийский Sensex упал на 0,5% на данных, что PMI в сектору услуг Индии в июле рухнул до 45,9 пункта с 53,1 пункта в июне, что говорит о резком сокращении активности в секторе.

Бумаги крупнейшего индийского банка State Bank of India дешевеют на 1,2%.

Котировки акций индийских нефтеперерабатывающих компаний Indian Oil и Hindustan Petroleum поднимаются на 4,4% и 3,3% соответственно на слухах о том, что правительство страны планирует повысить цены на керосин.

Капитализация китайских сталелитейных компаний Anyang Iron & Steel Co. и Nanjing Iron & Steel Co. подскочили на 6,9% и 1,9% соответственно после того, как представители правительства подтвердили намерение сократить выплавку стали для восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после роста накануне, инвесторы обеспокоены надостаточно быстрым сокращением запасов и продолжающимся ростом объемов добычи в США.

Вместе с тем эксперты считают неожиданное повышение загруженности НПЗ позитивным признаком, указывающим на усиление роста спроса на энергоносители в США.

Слабость доллара, остающегося у многомесячных минимумов, также сдерживает снижение нефтяных котировок.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск уменьшилась на 19 центов (0,36%) - до $52,17 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,16 (0,32%) - до $49,43 за баррель.

В среду Brent подорожала на $0,58 (1,1%), до $52,36 за баррель, WTI - на $0,43 (0,9%), до $49,59 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,53 млн баррелей. Результат оказался лучше, чем объявленное накануне Американским институтом нефти (API) повышение запасов на 1,78 млн баррелей, но хуже, чем прогнозировавшееся опрошенными S&P Global Platts экспертами падение на 2,8 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 39 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах опустились на 2,52 млн баррелей, дистиллятов - на 150 тыс. баррелей. Загруженность НПЗ выросла на 1,1 процентного пункта (п. п.), до 95,4% вместо ожидавшегося сокращения на 0,2 п.п., до 94,1%.

Вместе с тем добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки.