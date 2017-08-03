Dow Jones впервые превысил 22 тыс. пунктов
Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам сессии в среду, при этом индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории завершил торги выше отметки в 22000 пунктов.
Отметку в 21000 пунктов Dow Jones взял 1 марта, 20000 пунктов - 25 января этого года.
В среду участники фондового рынка следили за отчетностью крупных компаний, статданными и заявлениями руководства Федеральной резервной системы (ФРС).
Как стало известно в среду из отчета отраслевой организации ADP, число рабочих мест в США увеличилось в июле на 178 тыс. при ожидавшемся повышении на 190 тыс. Эксперты ADR указали на то, что данные говорят о стабильном восстановлении рынка труда.
Официальные данные о безработице будут обнародованы в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в июле до 180 тыс. с 222 тыс. месяцем ранее, а безработица снизилась до 4,3% с 4,4%.
Кроме того, накануне председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что по-прежнему уверена в ускорении инфляции в США до таргетируемых 2% в следующем году и что она поддерживает постепенное повышение базовой процентной ставки.
В свою очередь ее коллега из ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард отметил, что не готов поддержать повышение ставки в ближайшее время из-за замедления темпов роста потребительских цен. "Возможно, статданные изменятся, но нам нужно этого дождаться. Я считаю, что пока стоит взять паузу", - заявил он в интервью MNI.
Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что считает сентябрь подходящей датой для объявления о начале сокращения объема активов на балансе Федрезерва. Также он сказал, что повышение ставки еще один раз в 2017 году и трижды - в 2018 году кажется ему логичным шагом исходя из текущего прогноза для экономики США.
Капитализация Apple Inc. подскочила в среду на 4,7%, до рекордной отметки в истории. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2017 финансового года на 12%, до $8,72 млрд, а выручку - более чем на 7%, до $45,41 млрд. Оба показателя превзошли ожидания рынка.
"Обычно третий квартал является худшим в году для Apple, поэтому я был приятно удивлен отчетностью, - заявил старший портфельный стратег Цудды Fargo Funds Management Брайан Джейкобсен. - В целом отчетность компаний за минувший квартал довольно позитивная".
Стоимость бумаг сервиса по предоставлению скидок Groupon Inc. уменьшилась на 1%. Компания отчиталась об убытке в размере $9,3 млн во втором квартале и о снижении выручки до $662,6 млн с $723,8 млн за тот же период прошлого года.
Акции дистрибьютора дженериков Cardinal Health Inc. подешевели на 8,2%. Прибыль и выручка компании за четвертый квартал минувшего фингода превзошли ожидания рынка, однако компания дала слабый прогноз на текущий финансовый год.
Один из крупнейших производителей продуктов питания в мире Mondelez сообщил, что ее CEO в ноябре станет глава канадской McCain Foods Дирк ван де Пут.
Также компания отчиталась о повышении рентабельности во втором квартале, несмотря на снижение выручки.
Котировки бумаг компании выросли на 1,1%:
Цена бумаг фармкомпании Pfizer выросла на 0,5% после того, как аналитики BMO Capital повысили рекомендации по ним до "выше уровня рынка".
Благодаря сильной отчетности акции Time Warner подорожали на 0,1%.
Снижение цен на сырье привело к тому, что бумаги Pioneer Natural Resources подешевели на 11%, Range Resources - на 12%.
Индекс Dow Jones Industrial Average 2 августа повысился на 52,32 пункта (0,24%) и составил 22016,24 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 1,22 пункта (0,05%) - до 2477,57 пункта.
Nasdaq Composite потерял 0,29 пункта (0,01%) и составил 6362,65 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в четверг после роста до максимума почти за 10 лет.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,5%.
Южнокорейский индикатор KOPSI упал на 1,8%, рекордными темпами с ноября прошлого года, на новости о том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил повысить налоги на прибыль крупных корпораций.
Акции Samsung Electronics упали на 2,3%, Korean Air Lines - на 3,9%.
Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%. Как стало известно в четверг, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media и Markit, снизился в июле до 51,5 пункта с 51,6 пункта в предыдущем месяце.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, более широкий индекс Topix - на 0,2%.
Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.
Индийский Sensex упал на 0,5% на данных, что PMI в сектору услуг Индии в июле рухнул до 45,9 пункта с 53,1 пункта в июне, что говорит о резком сокращении активности в секторе.
Бумаги крупнейшего индийского банка State Bank of India дешевеют на 1,2%.
Котировки акций индийских нефтеперерабатывающих компаний Indian Oil и Hindustan Petroleum поднимаются на 4,4% и 3,3% соответственно на слухах о том, что правительство страны планирует повысить цены на керосин.
Капитализация китайских сталелитейных компаний Anyang Iron & Steel Co. и Nanjing Iron & Steel Co. подскочили на 6,9% и 1,9% соответственно после того, как представители правительства подтвердили намерение сократить выплавку стали для восстановления баланса спроса и предложения на рынке.
Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после роста накануне, инвесторы обеспокоены надостаточно быстрым сокращением запасов и продолжающимся ростом объемов добычи в США.
Вместе с тем эксперты считают неожиданное повышение загруженности НПЗ позитивным признаком, указывающим на усиление роста спроса на энергоносители в США.
Слабость доллара, остающегося у многомесячных минимумов, также сдерживает снижение нефтяных котировок.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск уменьшилась на 19 центов (0,36%) - до $52,17 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,16 (0,32%) - до $49,43 за баррель.
В среду Brent подорожала на $0,58 (1,1%), до $52,36 за баррель, WTI - на $0,43 (0,9%), до $49,59 за баррель.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,53 млн баррелей. Результат оказался лучше, чем объявленное накануне Американским институтом нефти (API) повышение запасов на 1,78 млн баррелей, но хуже, чем прогнозировавшееся опрошенными S&P Global Platts экспертами падение на 2,8 млн баррелей.
Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 39 тыс. баррелей.
Товарные запасы бензина в Штатах опустились на 2,52 млн баррелей, дистиллятов - на 150 тыс. баррелей. Загруженность НПЗ выросла на 1,1 процентного пункта (п. п.), до 95,4% вместо ожидавшегося сокращения на 0,2 п.п., до 94,1%.
Вместе с тем добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки.