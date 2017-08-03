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Главная / Мнения аналитиков / Brent, вероятно, будет удерживаться "на плаву" благодаря ожиданиям встречи технического комитета ОПЕК - eToro
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03 августа 2017 года 09:43
Brent, вероятно, будет удерживаться "на плаву" благодаря ожиданиям встречи технического комитета ОПЕК - eToro
"Нефть Brent возобновила "бычий" ход после небольшой паузы. Подешевевший актив снова привлек покупателей, но внутри дня котировки показали довольно высокую волатильность, что несколько смазало картину роста. По итогам торговых суток Brent подорожала на 1,6%, немного не дотянув до области 52,50. Участники рынка в целом по-прежнему настроены оптимистично, но признаки замедления сокращения запасов углеводородов в США и продолжение роста добычи ограничивают возможность дальнейшего развития импульса в русле "бычьего" хода. Трейдеры помнят, что американские сланцевики могут позволить себе весьма оперативно как свернуть, так и нарастить активность в зависимости от уровня цен. В прошлом месяце актив заметно подорожал, что в дальнейшем может подтолкнуть нетрадиционных производителей к повышению активности, что снова вынудит котировки двинуться в "южном" направлении. Очередной замкнутый круг. В этих условиях ОПЕК будет не в силах вернуть себе роль стабилизирующего производителя и восстановить баланс спроса и предложения на мировом рынке, даже если пойдет на более жесткие меры. В более краткосрочной перспективе Brent, вероятно, будет удерживаться "на плаву" благодаря ожиданиям встречи технического комитета ОПЕК, которая пройдет 7-8 августа. Игроки надеются услышать ободряющие заявления на тему исполнения договоренностей и сроков возможного присоединения к сделке Ливии и Нигерии, которые смазывают картину добычи в пределах картеля", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.
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03 августа 2017 года 15:58
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 9% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". читать дальше
.03 августа 2017 года 15:40
Москва. 3 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" днем в четверг, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.03 августа 2017 года 15:33
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 с $45 до $48 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, GDR Х5 являются наиболее привлекательными в секторе, по мнению аналитиков Goldman... читать дальше
.03 августа 2017 года 15:00
"Рублёвый индекс ММВБ торгуется вблизи 1970 пунктов, валютный индекс РТС - в районе 1025 пунктов. После двухдневного роста покупателей сегодня нет, но и распродавать российские акции никто не торопится. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит неплохо, ему удалось... читать дальше
.03 августа 2017 года 14:25
Не исключено, что рубль в ближайшие дни начнет движение в сторону укрепления - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль с утра торговался в небольшом "минусе" к доллару после подписания Дональдом Трампом закона о новых ограничениях против Москвы. При этом очевидно, что как фактор давления на курс затянувшаяся санкционная история себя исчерпала. Не исключено, что российская валюта в ближайшие дни даже начнет... читать дальше
.03 августа 2017 года 13:45
"Вчера аукционы ОФЗ вновь прошли с большим превышением спроса на предложением (>2 раза), что позволило Минфину реализовать все предложение без премии ко вторичному рынку: YTM 8,09% по 5-летним 26220 и YTM 7,98% по 9-летним 26219. Таким образом, пока инвесторы не придают большого значения как... читать дальше
.03 августа 2017 года 13:15
Рост USD/RUB к 64-65 возможен на фоне резкого ухудшения конъюнктуры на рынке нефти или внешнем шоке - Банк "Санкт-Петербург"
"Сегодня мы можем говорить о том, что рубль торгуется близко к нашим расчетным модельным значениям (оценка по платежному балансу) при текущих ценах на нефть ($51,8/барр. по Brent). Также мы видим, что курс USD/RUB находится на линии регрессии, отражающей зависимость курса рубля от нефти с начала... читать дальше
.03 августа 2017 года 12:45
В среду обстановка на глобальных долговых рынках была очень спокойной, и котировки большинства ОФЗ по итогам дня сохранили за собой прежние позиции, напоминает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. Чуть "хуже рынка" смотрелись "длинные" выпуски серий 26219, 26212 и 26218, доходности которых... читать дальше
.03 августа 2017 года 11:55
"Валютные торги среды завершились очередным ослаблением рубля, - напоминают аналитики банка "Зенит". - Интерес к высокодоходным валютам на глобальных рынках остается низким, дополнительное давление оказывает волатильное поведение нефтяных котировок. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.59... читать дальше
.03 августа 2017 года 11:35
Москва. 3 августа. Рынок акций РФ утром в четверг превысил 1970 пунктов по индексу ММВБ на фоне ослабления рубля, хотя внешняя конъюнктура подает негативные сигналы; раллируют акции "РусАла" (MOEX: RUALR), обновившие максимум за полгода на фоне роста ADR компании на мировых площадках. читать дальше
.03 августа 2017 года 11:31
"Рынок ОФЗ, вероятно, устал от политического шума, - полагают эксперты Росбанка. - Вчера, несмотря на подписание Д.Трампом закона о новых санкциях против РФ и сохраняющееся напряжение на валютном рынке (курс USDRUB достигал 60.84), доходности ОФЗ по итогам торгов изменились в пределах +1 бп / +2... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:56
инансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что евро вчера продолжал своё мощное ралли: в паре с долларом он поднимался к 1.1909, а к рублю – к 72.10. Значимый вклад в рост евро внесло срабатывание стоп-ордеров, так как для многих инвесторов такое резкое восхождение евро было сюрпризом.... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:40
"Нефти вчера удалось уйти выше 200-дневной средней, вновь поднявшись к 52,3 долл./баррель. Новостных поводов особо не было: статистика от Минэнерго показала сокращение добычи по всем статьям, но заметно меньше, чем на прошлой неделе (-1,5 млн барр. – сырая нефть, -2,5 млн барр. – бензины; - 0,150... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:33
Сегодня возможно развитие корректирующей тенденции с откатом в направлении 1950 п. индекса ММВБ - Промсвязьбанк
По мнению эксперта Промсвязьбанка Ильи Фролова, российский фондовый рынок вчера продемонстрировал самый значительный рост по индексу ММВБ с середины июня в условиях компенсирующего сокращения оценок по соотношению RTS/Brent, после их заметного отклонения от равновесных значений, по мере... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:17
Москва. 3 августа. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижающихся цен на нефть. читать дальше
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