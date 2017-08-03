Brent, вероятно, будет удерживаться "на плаву" благодаря ожиданиям встречи технического комитета ОПЕК - eToro

"Нефть Brent возобновила "бычий" ход после небольшой паузы. Подешевевший актив снова привлек покупателей, но внутри дня котировки показали довольно высокую волатильность, что несколько смазало картину роста. По итогам торговых суток Brent подорожала на 1,6%, немного не дотянув до области 52,50. Участники рынка в целом по-прежнему настроены оптимистично, но признаки замедления сокращения запасов углеводородов в США и продолжение роста добычи ограничивают возможность дальнейшего развития импульса в русле "бычьего" хода. Трейдеры помнят, что американские сланцевики могут позволить себе весьма оперативно как свернуть, так и нарастить активность в зависимости от уровня цен. В прошлом месяце актив заметно подорожал, что в дальнейшем может подтолкнуть нетрадиционных производителей к повышению активности, что снова вынудит котировки двинуться в "южном" направлении. Очередной замкнутый круг. В этих условиях ОПЕК будет не в силах вернуть себе роль стабилизирующего производителя и восстановить баланс спроса и предложения на мировом рынке, даже если пойдет на более жесткие меры. В более краткосрочной перспективе Brent, вероятно, будет удерживаться "на плаву" благодаря ожиданиям встречи технического комитета ОПЕК, которая пройдет 7-8 августа. Игроки надеются услышать ободряющие заявления на тему исполнения договоренностей и сроков возможного присоединения к сделке Ливии и Нигерии, которые смазывают картину добычи в пределах картеля", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.