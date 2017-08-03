Коррекция по индексу РТС может возобновиться сегодня - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. На мировых рынках, включая сырьевые, наметилось сокращение активности покупателей – отчасти из-за неопределенности в отношении экономических реформ Д. Трампа, отчасти из-за перспектив негативного влияния на глобальную ликвидность со стороны ФРС США, о которых напомнил глава ФРБ Сан-Франциско Дж. Уилльямс, заявив о готовности к объявлению начала сокращения баланса ФРС в сентябре и о "приемлемости" одного подъема базовой процентной ставки в текущем году и еще трех в 2018 году. "Оживление" ожиданий ужесточения денежной политики ФРС подразумевает возможность укрепления доллара США на валютном рынке – в начале торгов пара доллар-рубль, вероятно, останется в области выше 60,5.