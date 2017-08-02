Москва. 2 августа. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду; рубль отыграл часть утренних потерь на фоне возобновившей рост нефти, но продолжает понижаться к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 60,59 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 24,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,89 руб./EUR1, поднявшись на 62 копейки (в ходе торгов евро превышал отметку 72 руб./EUR1 впервые с 26 сентября). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 41,38 копейки - до 65,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах среды, так как участники торгов продолжают избавляться от нацвалюты на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о расширении санкций против России. Как сообщили в Белом доме, Трамп подписал закон в наказание за вмешательство России в выборы президента США.

Цены на нефть эталонных марок повышаются после публикации еженедельного отчета министерства энергетики США, указавшего на снижение запасов топлива в стране на минувшей неделе и на рост нефтедобычи. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду повысились на 0,81% - до $52,2 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,55% - до $49,43 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,53 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 39 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина в Штатах опустились на 2,52 млн баррелей, дистиллятов - на 150 тыс. баррелей. Загруженность НПЗ выросла на 1,1 процентного пункта вместо ожидавшегося сокращения на 0,2 п.п.

Вместе с тем добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки, импорт повысился на 209 тыс. б/с.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, ключевым фактором ослабления рубля на вечерних торгах среды стало ужесточение санкций против России. "Цены на нефть, в свою очередь, возобновили рост, предварительно продемонстрировав повышенную волатильность на фоне данных Минэнерго США, согласно которым на прошлой неделе произошел рост добычи "черного золота". Следует также отметить опережающее ослабление рубля по отношению к евро относительно доллара. Данная динамика связана с тем, что на горизонте нескольких месяцев может быть ужесточена монетарная политика ЕЦБ. При этом статистика по экономике США свидетельствует о том, что ФРС с высокой вероятностью притормозит повышение ставки", - добавил аналитик.

"Курс доллара США на столичной бирже еще немного продвинулся к отметке 61 руб./$1. При этом сопротивление в области 60,5-61 руб./$1 до сих пор преодолеть не удалось. Инвесторам предлагается внимательно следить за отметкой 61 руб./$1, так как уход доллара США выше указанной отметки может открыть ему дорогу к более высоким значениям", - полагает ведущий аналитик банка "Российский Капитал" Анастасия Соснова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 3 августа на 73,65 копейки, до 60,58 руб./$1, и поднял курс евро на 95,53 копейки, до 71,67 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 62,72 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,603 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 57,6 копейки по отношению к 1 августа и составил 60,6344 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 288,835 млн, из которых $1 млрд 097,183 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 191,652 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 94,73 копейки по отношению ко вторнику - до 71,7379 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 82,33 копейки по отношению к 1 августа и составил 71,7778 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR461,799 млн, из которых EUR189,868 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR271,931 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) опустились в среду, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) почти не изменились по сравнению с предыдущим днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок понизились на 7 базисных пунктов (б.п.) каждая - до 9,22% и 9,23% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 9,26% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 2 б.п. - до 9,23% годовых, ставка на 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим днем, оставшись на уровне 9,07% годовых.