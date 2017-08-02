Рынок акций РФ в среду обновил максимум ММВБ с мая на ослаблении рубля, несмотря на санкции США

Москва. 2 августа. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне ослабления рубля и подъема нефти, при этом были проигнорированы снижение индексов в США и ожидаемые новости, что президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении России.

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1965,48 пункта (+1,3%) - максимум на закрытие с 18 мая, индекс РТС поднялся до 1021,42 пункта (+0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар подорожал до 60,62 рубля (+0,27 рубля).

Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на представителя Белого дома, что президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении РФ.

Д.Трамп при этом отметил, что некоторые положения подписанного им в среду закона о санкциях против РФ, Ирана и КНДР могут не соответствовать американской конституции. Так, Д.Трамп опасается, что закон может ограничивать полномочия президента, что запрещено конституцией. Кроме того, президент полагает, что санкции могут затруднить взаимодействие США с союзниками.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что после подписания Д.Трампом закона о новых санкциях США в отношении России угрозы, вызванные иранской и северокорейской проблемами, усилятся.

В лидерах подъема в среду выступили акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,6%), "Мосбиржи" (+1,4%, до 110,73 руб.), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +1,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%).

Raiffeisenbank начал анализ акций "Московской биржи", прогнозная стоимость бумаг, рассчитанная аналитиками банка, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Просели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,04% и -1% "префы").

В Азии в среду преобладал рост индексов во главе с акциями технологических компаний благодаря сильной отчетности американской Apple Inc., однако к вечеру просела Европа (FTSE, CAC40, DAX ушли в минус на 0,2-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 снизился на 0,2%).

Нефть в среду вернулась к росту после локальной коррекции на сигналах увеличения добычи государствами ОПЕК.

Данные Reuters, опубликованные накануне, указали на рост производства нефти в странах ОПЕК в июле до максимального уровня с начала текущего года. Отчет Американского института нефти (API) показал рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей.

Статистика Минэнерго США о запасах нефти оказалась чуть оптимистичнее, чем оценки API, но все же хуже ожиданий. Так, запасы нефти сократились за неделю на 1,53 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,8-3,1 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 2,5 млн баррелей при ожидавшемся сокращении на 1 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла за неделею на 20 тыс. баррелей в сутки, импорт повысился на 209 тыс. б/с.

В итоге, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $52,15 за баррель (+0,7% и -1,8% во вторник), сентябрьская цена WTI - $49,41 за баррель (+0,5% и -2% накануне).

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, основным фактором роста рублевого индекса ММВБ в среду выступило ослабление российской валюты.

Курс доллара немного продвинулся к отметке 61 руб./$1, но сопротивление в области 60,5-61 руб./$1 пока преодолеть не удалось. Инвесторам предлагается внимательно следить за отметкой 61 руб./$1, так как уход доллара США выше может открыть ему дорогу к более высоким значениям.

Внешний фон в отсутствие новостей оставался нейтральным - участники рынков взяли передышку. Европейские фондовые индексы скорректировались вниз после роста накануне, однако нефть смогла нивелировать дневной коррекционный откат.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на фоне роста нефти и ослабления рубля российский рынок акций провел валютную переоценку активов на средних объемах. Основной движущей силой рынка остаются бумаги Сбербанка, которые продолжают отыгрывать возвращение в растущий тренд. Остальные бумаги все же надеются на рост нефти и менее негативный сценарий по новым американским ограничениям.

Помимо дипломатического кризиса между США и Россией, на рынке есть и другие риски. ЦБ РФ отмечает рост инфляционных ожиданий в июле, в Европе индексы под давлением, поскольку сильный отчет Apple нивелировался слабыми отчетами в банковском секторе (разочарование пришло от Standard Chartered и Societe Generale).

Рубль еще может продолжить некоторое ослабление, но спрос на ОФЗ показывает, что риски, связанные с дипломатическим кризисом РФ и США, уже не носят сильного разрушительного воздействия.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, давление на нефть оказали итоги ежемесячных опросов Reuters и Bloomberg о состоянии рынка, оба из которых указали на увеличение объемов производства ОПЕК в июле. Хотя данные практически приходятся на сезонный пик производства, рынок однозначно воспринял эти новости как негатив. Основным раздражителем вновь стала Ливия, у которой рост производства за июль составил 180 млн баррелей. Впрочем, реакция рынка выглядела вполне логичной.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, металлургический сектор остается одним из наиболее востребованных среди инвесторов, фоном для чего служит угроза со стороны Белого дома провести всеобъемлющее расследование методов, применяемых китайскими компаниями в международной торговле (администрация Д.Трампа накануне выступила с соответствующими заявлениями).

По оценке руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, рубль остается под давлением из-за геополитической напряженности в связи с перспективами ужесточения антироссийских санкций США.

Однако стоит отметить, что ограничения США не будут распространяться на операции с российскими ОФЗ, поэтому высокий уровень ставок Центробанка при сохранении низкой инфляции обеспечит привлекательность отечественного рынка для зарубежных игроков. В то же время против рубля играют окончание налогового периода и сезон выплаты дивидендов.

Директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов считает, что в четверг индекс ММВБ может просесть до 1954 пунктов, а индекс РТС - до 1016 пунктов, при остановке роста доллара на фоне ожиданий торможения инфляции и по факту публикации Росстатом данных о возобновлении потребительской дефляции в РФ. Поддержку отечественному рынку продолжит оказывать состоявшаяся встреча министра экономического развития РФ с министром коммерции главного торгового партнера РФ - Китайской Народной Республики (в повестке дня фигурировал вопрос о приватизации в России).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+23,8%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+7,9%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+5,3%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+3,5%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,1%).

Подешевели бумаги "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-4,8%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-3,9%), СК "Южурал-АСКО" (-3,6%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,25 млрд рублей (из них 9,334 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).