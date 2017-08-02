02 августа 2017 года 18:31
Цены евробондов РФ плавно подрастают в среду на фоне отсутствия новостей на санкционную тематику
Москва. 2 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду плавно подрастают на фоне отсутствия новостей на санкционную тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Стоимость евробондов РФ с погашением в 2030 году выросла по отношению к закрытию 1 августа на 5 базисных пунктов и составила 120,2% от номинала, что соответствует доходности 2,15% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта).
Котировки американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизились относительно итогов 1 августа всего на 2 базисных пункта, составив 101,14% от номинала. Их доходность выросла на 0,5 базисного пункта по отношению к предыдущему дню и составила 1,47% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2 базисных пункта и составил 68 базисных пунктов.
Цены еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 46 базисных пунктов - до 113,59% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,94% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 44 базисных пункта - до 109,51% от номинала (доходность снизилась также на 3 пункта и составила 4,93% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 14 базисных пунктов - до 105,11% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,05% годовых), с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 108,3% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,36% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 54 базисных пункта - до 101,95% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и оставила 5,12% годовых), новый десятилетний выпуск прибавил в цене 40 пунктов, поднявшись до 101,52% от номинала (его доходность снизилась на 5 пунктов - до 4,06% годовых).
"Сегодня в секторе российских еврооблигаций отмечалась умеренно позитивная динамика котировок, причем наиболее заметный рост демонстрируют "длинные" бумаги с погашением в 2042-2047 годах. Таким образом, рынок отечественных евробондов чувствует себя достаточно уверенно, и как только давление новостей о новых антироссийских санкциях ослабло, на рынке появились покупатели, чего нельзя сказать о российском рубле, который продолжает дешеветь. При этом на рынке базовых активов - US Treasuries - никаких ярких движений нет, что, возможно, связано, с одной стороны, с традиционным летним затишьем, а с другой стороны - с ожиданием публикации в США важной макроэкономической статистики в конце недели ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
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