Доллар переключается в режим ожидания - eToro

"Доллар практически не отреагировал на отчет ADP по занятости в частном секторе, который в целом обрисовал неплохую картину рынка труда, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Валюта продолжает снижаться в парах с европейскими валютами и укрепляться против сырьевых валют, отыгрывающих вчерашнее падение цен на нефть. EUR/USD сегодня обновила максимумы 2,5-летней давности в районе 1.1870 и уверенно держится над уровнем 1.18, сигнализируя о наличии потенциала для продолжения подъема, несмотря на перекупленность. Вышедшие ранее данные по ценам европейских производителей вполне вписались в ожидания ужесточения политики ЕЦБ. В годовом выражении показатель превысил прогнозы, составив 2,5%, указав на присутствие инфляционного давления в регионе на производственном уровне".

Но главным драйвером роста пары остаются слабые позиции доллара. По данным ADP, в прошлом месяце уровень занятости вырос на 178 тыс. против прогноза 185 тыс. Несмотря на то, что результат не оправдал ожиданий, долларовые пары не показали заметной реакции на релиз. Во-первых, темпы роста остались приличными. Во-вторых, отчасти негатив компенсировался за счет пересмотра предыдущего показателя в сторону значительного повышения, со 158 тыс. до 191 тыс.

"В целом перед пятничным ключевым отчетом сегодняшние сигналы выглядят неплохо. Но важно помнить, что основное внимание рынок уделит не показателям роста занятости, а темпам роста заработных плат на предмет признаков ускорения инфляции в стране. И если этот компонент принесет разочарование, даже роста занятости в районе 200 тыс. будет недостаточно, чтобы предотвратить новую волну продаж доллара", - резюмирует П. Салас.