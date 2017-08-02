Цены на российские государственные облигации в ближайшее время выше не поднимутся без существенного улучшения внешнеполитического фона - Бинбанк

"Несмотря на негативный утренний фон, вызванный продолжившимся сегодня утром снижением цен на нефть и ослаблением рубля, размещение длинного выпуска ОФЗ 26219 на первом из двух сегодняшних аукционов прошло с достаточно уверенной переподпиской в 1,73 раза, при том что объем предложения составил 20 млрд руб., - комментирует главный аналитик Бинбанка Алексей Тихонов. - При этом размещение прошло без премии к рынку, хотя и состоялось по нижней границе обозначенного утренними торгами диапазона в 7,92%-7,98% по данному выпуску. Состоявшийся во второй половине дня аукцион по размещению пятилетнего выпуска ОФЗ 26220 прошел с еще более внушительным переспросом в 2,5 раза, чему, видимо, способствовала позитивная внутридневная динамика нефтяных цен. Тем не менее, несмотря на столь внушительный спрос, цена отсечения вновь находилась вблизи внутридневных минимумов, указав на доходность в 8,09%. Таким образом, итоги аукциона демонстрируют нам те уровни доходностей, при которых инвесторам комфортно удерживать в своих портфелях ОФЗ с такими параметрами и более того, продолжать увеличивать свои позиции. Однако ход торгов указывает на то, что выше цены на российские государственные облигации в ближайшее время не поднимутся без существенного улучшения внешнеполитического фона относительно России и улучшения перспектив нефтяного рынка".