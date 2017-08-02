Рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах в среду

Москва. 2 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду, рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне укрепления евро на мировом валютном рынке.

Курс доллара США составил 60,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,82 руб./EUR1, поднявшись на 55,5 копейки (в ходе торгов евро превышал отметку 72 руб./EUR1 впервые с 26 сентября). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 45,33 копейки - до 65,76 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 3 августа на 73,65 копейки, до 60,58 руб./$1, и поднял курс евро на 95,53 копейки, до 71,67 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к бивалютной корзине на дневных торгах вторника на фоне укрепления евро на мировом валютном рынке. Опережающий рост евро в паре с рублем обусловлен восходящей динамикой пары "евро-доллар", торгующейся на максимальных уровнях с января 2015 года. В моменте пара "евро-доллар" достигала отметки $1,1866.

Давление на рубль оказывают также продажи нацвалюты со стороны спекулятивно настроенных участников торгов, продолжающих закрывать позиции из-за расширения антироссийских санкций.

Нефть эталонных марок стабилизировалась в среду в ожидании официальных данных о запасах топлива в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду поднялась на 0,12% - до $51,84 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,14% - до $49,09 за баррель.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные о запасах на добровольной основе, сообщил о росте резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,78 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует данные о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам прошлой недели на 2,8 млн баррелей.

"Курс доллара США вновь движется в сторону 61 руб./$1. Российская валюта продолжает находиться под давлением санкционной темы, наблюдавшийся на прошлой неделе рост нефти совершенно не способствовал усилению позиций рубля. Тем не менее, мы не исключаем, что доллар США не сможет в ближайшее время преодолеть сопротивление в области 60,5-61 руб./$1, предпочитая консолидироваться на достигнутом уровне", - отметила ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

"Если большую часть первой половины года рубль предпочитал впитывать такие позитивные внешние драйверы, как рост нефтяных котировок и игра в carry trade, слабо реагируя на негативные события, то сейчас наблюдается противоположная картина. Рост цен на нефть на прошлой неделе более чем на 9% практически не поддержал рубль в условиях нейтральной динамики группы валют развивающихся стран и негативного новостного фона в связи с санкциями. В то же время вчерашнее снижение нефтяных котировок на 2,3% способствовало возвращению пары "доллар-рубль" выше 60 руб./$1", - подчеркнул аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Рубль фактически пропустил 10%-ное повышение нефтяных котировок. Интерес к спекуляциям на разнице процентных ставок в последние пару недель не выглядит высоким. Характерно, что по динамике рублевого долга и ставок денежного рынка пока не заметен активный выход нерезидентов с российских площадок. Иными словами, отток капитала есть, но он не сильно определяет настроения на рынке и укладывается в привычную разницу между динамикой сопоставимых валют. Введение новых антироссийских санкций со стороны США, пусть и менее агрессивных по сравнению с ожидаемым вариантом, не может не отразиться на динамике рубля. Сейчас мы наблюдаем слабый отток иностранного "горячего" капитала с российского рынка. Однако в дальнейшем любое нагнетание геополитических проблем может вызвать усиление реакции рубля, поскольку инвесторы будут учитывать риски запрета на инвестирование в суверенный долг РФ", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) опустились в среду, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) почти не изменились в сравнении с предыдущим днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок понизились на 7 базисных пунктов (б.п.) каждая - до 9,22% и 9,23% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 9,26% годовых, ставка на срок три месяца повысилась на 2 б.п. - до 9,23% годовых, ставка на 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим днем, оставшись на уровне 9,07% годовых.