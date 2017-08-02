Возможно, наблюдаем реаллокацию активов долгосрочных инвесторов из долларов в евро - УК "Альфа-Капитал"

"Укрепление евро, несмотря на предостерегающие комментарии о возможной краткосрочной коррекции, продолжается. На днях курс евро к доллару превысил отметку 1,18 и уровни 1,2 или 1,25 на конец года уже не выглядят чем-то из ряда вон выходящим. Судя по тому, курс евро в последнее время не особо реагирует на текущую макростатистику, мы, возможно, наблюдаем реаллокацию активов долгосрочных инвесторов из долларов в евро. И в данном случае речь идет об изменении долгосрочных ожиданий относительно траектории денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС. При этом для укрепления евро не обязательно, чтобы инвесторы ставили на жесткое расхождение траекторий ставок и программ количественного смягчения. Достаточно того, что инвесторы не ждут больше того, что и ЕЦБ и ФРС будут ужесточать денежно-кредитную политику, пусть и с разным темпом, как это было не раз в истории. Что касается фундаментальной поддержки евро со стороны торгового баланса и счета текущих операций, то хотя он немного ослаб (импорт вырос вслед за улучшением состояния экономики, тогда как экспорт рос, но не так активно), все равно приток валюты от внешнеторговых операций находится вблизи глобальных максимумов. Для сколько-нибудь заметного ослабления этого фактора поддержки евро, его курс должен вырасти еще на 15-20%", - комментирует ситуацию директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.