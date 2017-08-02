Рост евро будет недолгим - FxPro

"Евро чувствует себя отлично как на международном валютном рынке, так и против рубля. Также рублю больше не удаётся "спрятаться" за растущую нефть - она вчера резко "нырнула" и не спешит восстанавливаться. Сочетание провала нефти и обновление максимумов евро к доллару с января 2015-го вылилось сегодня в "касание" 72 за евро. Такой крутой тренд роста евро вряд ли способен сохраниться надолго. Следует опасаться как коррекционного отката доллара, так и продолжения восходящей динамики нефти. При этом фактор санкций должен в ближайшее время пойти на спад", - полагает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.