Продажи могут появиться к закрытию основной фондовой сессии - ИК "ФИНАМ"

"Второй день подряд на российском фондовом рынке царит эйфория, несмотря на нейтральную динамику на рынках акций Европы и США. Сегодня европейские площадки торгуются практически без изменений по ключевым индексам, при этом российский рублёвый индекс ММВБ первую половину дня завершает ростом в пределах 0,9%, а вот валютный индекс РТС из-за слабости рубля показывает рост лишь на скромные 0,2%. На новый пакет санкций против России пока реагирует только национальная валюта, но не стоит забывать о том, что на дворе август, который исторически не очень благоприятен для инвесторов. Весь двухдневный подъём пока укладывается в рамки технического отскока на падающем тренде. Пока мы не увидим закрытия недели выше о 1960 пунктов по индексу ММВБ, говорить о дальнейшем росте рано. Продаж на российском рынке в первой половине дня не наблюдалось, но к закрытию основной сессии они могут появиться", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.