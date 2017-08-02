В терминах реальных доходностей ОФЗ уже не выглядят столь привлекательными - ЗАО "Райффайзенбанк"

На сегодняшних аукционах Минфин вновь вернулся с предложением выпусков с фиксированной ставкой купона в среднесрочном и длинном сегментах кривой, отмечают аналитики ЗАО "Райффайзенбанк": 5-летние ОФЗ 26220 (YTM 8,08%) и 9-летние ОФЗ 26219 (7,96%) на 15 млрд руб. и 20 млрд руб. соответственно.

За неделю, прошедшую с предыдущего аукциона, кривая ОФЗ сместилась вниз на 5-9 б.п.: так, бумаги 26207 и 26221 ушли на YTM 7,86% и YTM 8,05%, при этом в локальных долгах других GEM (Индии, ЮАР, Турции) наблюдался рост доходностей.

"Отметим, что в сравнении с локальными госбумагами GEM доходности ОФЗ еще предполагают некоторую премию (100-150 б.п. к Индии, Мексике и Колумбии). Однако в терминах реальных доходностей ОФЗ уже не выглядят столь привлекательными как раньше (полгода назад): из-за опережающего снижения инфляции в Индии до текущих 1,5% ее госбумаги предлагают заметно большую реальную доходность. Кроме того, привлекательность ОФЗ снижается ужесточением санкционного режима (по данным пресс-секретаря Белого дома, Д. Трамп в ближайшее время планирует подписать законопроект о санкциях) с возможностью (пусть даже пока маловероятной) введения санкций в отношении госдолга (если это произойдет, то кривая может сдвинуться на 1,5-2,5 п.п. вверх по доходности, оценка дана, исходя из динамики рынка в период его либерализации 2011-2013 гг.). Другим негативным фактором, выступающим против покупки классических ОФЗ, в настоящий момент является наличие потенциала для дальнейшего ослабления рубля (как к доллару, так и к евро в течение следующих 12М, здесь мы учитываем эффект от планируемого запуска нового бюджетного правила в 2018 г.), в то время как ЦБ РФ, судя по всему, вновь занял консервативную позицию в отношении монетарной политики. Таким образом, покупка 26220 и 26219 может представлять интерес лишь для получения заметной премии ко вторичному рынку (~10 б.п.). Из рублевых инструментов лучшей им альтернативой являются 29006, которые, по нашим оценкам, котируются на уровне 6M RUONIA", - заключают специалисты ЗАО "Райффайзенбанк".