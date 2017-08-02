Рынок акций демонстрирует восходящую динамику, несмотря на ситуацию с рублем - ИК "Фридом-Финанс"

"Внимание вновь приковано к валютному рынку, - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Пара доллар/рубль сегодня может достичь максимума с 11 июля или даже пробить его. Многое будет зависеть от динамики нефти после публикации данных о запасах в США. Прогноз предполагает их падение, что может поддержать цены на черное золото и приостановить ослабление рубля. Я не ожидаю волны панических покупок даже при пробое уровня 61 вверх. Фундаментальных причин для резкого ослабления рубля сейчас нет. Игроки пока заняли выжидательную позицию, поэтому оборот торгов низок. До конца дня, вероятнее всего, курс USD/RUB будет колебаться в узком диапазоне 60,50–61. На фондовом рынке в центре внимания данные по торговым оборотам Мосбиржи за июль, которые могли увеличиться в пределах 12–14% в годовом выражении. Через неделю инвесторы ждут публикации финансового отчета Мосбиржи за первое полугодие и, возможно, промежуточных дивидендов. Полагаю, что бумага сегодня будет торговаться лучше рынка, не исключено, что к закрытию котировка поднимется выше 111 руб. Рынок в целом демонстрирует восходящую динамику, несмотря на ситуацию с рублем. Движутся наверх как бумаги сырьевых компаний, так и акции банков. Поводом для этого является внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне после закрытия индекса Dow Jones на новых максимумах. Ориентируюсь на диапазон 1950–1960 по индексу ММВБ на конец дня. В случае закрытия рынка выше 100-дневной средней новой целью роста может стать уровень 2000 п., однако, на мой взгляд, вероятность коррекции к отметке 1900 п. в ближайшие дни выше, чем шансы на развитие позитивного тренда".