Относить вчерашнее ослабление рубля только на счет нефти было бы неправильно- "ВТБ Капитал"

Относить вчерашнее ослабление рубля только на счет нефти было бы неправильно, поскольку давление на рубль начало расти с самого утра, а значительное снижение котировок нефти произошло уже ближе к вечеру, считают аналитики "ВТБ Капитала".

"В связи с этим мы полагаем, что в настоящее время основное влияние на рубльпо-прежнему оказывают внутренние факторы (прежде всего дивидендные выплаты), а нефть лишь снижает потенциал для восстановления", - говорится в обзоре инвестбанка.

Аналитики обновили свою краткосрочную модель для курса доллар США/рубль, добавив данные за июль. Они полагают, что увеличение чистой короткой позиции в рубле оказывало в последнее время давление на валютный рынок, и, скорее всего, в ближайшие месяцы ситуация не изменится. Именно это объясняет тот факт, что рубль в последнее время практически полностью игнорировал динамику котировок нефти, считают эксперты.

"Вчера рубль с самого утра оказался под давлением и уже к полудню растерял весь рост, набранный в ходе вечерних торгов в понедельник, опять опустившись ниже отметки 60 руб./$1. Между тем ситуация развивалась примерно по тому же сценарию, что и накануне: как только курс рубля достиг 60,3 руб./$1, экспортеры вновь начали более активно продавать валюту. Но ближе к вечеру давление на рубль усилилось из-за снижения цен на нефть (баррель Brent подешевел на 2,4%,до $51,5). Коррекция на рынке нефти была вызвана опасениями относительно того, что в июле уровень добычи странами ОПЕК мог в действительности повыситься, что свидетельствовало бы о снижении дисциплины соблюдения обязательств и договоренностей, озвученных на встрече в Санкт-Петербурге", - говорится в обзоре.