Рынок акций РФ утром поднялся к 1950п по ММВБ на внешнем позитиве и ослаблении рубля, растут металлурги

Москва. 2 августа. Рынок акций РФ утром в среду поднялся к рубежу 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и ослаблении рубля, что подогревает спрос на бумаги металлургов во главе с "РусАлом".

К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 1949,23 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1014,54 пункта (+0,03%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 60,52 рубля (+0,17 рубля).

В лидерах подъема выступают акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,4%, до 34,6 рубля - максимум за 6 месяцев), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +1,6% "префы").

Raiffeisenbank начал анализ акций "Московской биржи", прогнозная стоимость бумаг, рассчитанная аналитиками банка, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%).

Индексы в США во вторник выросли, Dow Jones обновил исторический максимум в 31-й раз с начала 2017 года и приблизился к отметке 22000 пунктов, хотя многие аналитики сомневались в том, что ее удастся достигнуть в этом году. Подъем сдерживали упавшая нефть, слабые данные отдельных компаний о продажах автомобилей в США и политическая неопределенность в Вашингтоне.

Расходы населения США в июне 2017 года выросли на ожидаемые 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, однако доходы американцев в позапрошлом месяце не изменились по сравнению с маем при прогнозах роста на 0,4%.

При этом индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 56,3 пункта с 57,8 пункта месяцем ранее - максимального уровня за три года. Аналитики в среднем ожидали чуть менее существенного падения индекса, до 56,4 пункта.

В Азии в среду преобладал рост индексов во главе с акциями технологических компаний благодаря сильной отчетности американской Apple Inc., в Европе динамика индексов смешанная (FTSE, CAC 40, DAX изменились на 0,1-0,3%), растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть утром в среду дешевеет вторую сессию подряд, однако уровень цен примерно на $0,5 выше, чем при закрытии российского рынка акций накануне. Снижение вызвано сигналами увеличения добычи государствами ОПЕК, пишет MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в среду составила $51,46 за баррель (-0,6% и -1,8% во вторник), сентябрьская цена WTI - $48,8 за баррель (-0,7% и -2% накануне).

Данные Reuters, опубликованные накануне, указали на рост производства нефти в странах ОПЕК в июле до максимального уровня с начала текущего года. Отчет Американского института нефти (API) усилил опасения того, что нефтедобывающие страны по-прежнему далеки от цели восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.

Оценки API не всегда совпадают с официальной статистикой, однако внимательно отслеживаются экспертами. Минэнерго США обнародует данные о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам прошлой недели на 2,8 млн баррелей.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", акции "Сургутнефтегаза" подогреваются сильными результатами компании за полугодие наряду с ослаблением рубля. Металлургический сектор также по-прежнему пользуется спросом, причем продолжает обгонять аналоги "РусАл".

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, поддержку американским и азиатским биржам оказали сильные корпоративные отчеты в США, а нефть Brent просела в свете неожиданного роста запасов в США по данным API, что дало инвесторам повод зафиксировать прибыль.

Между тем, интрига в отношении подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта, предполагающего расширение санкций против России, сохраняется. Вопреки заголовкам СМИ о том, что Д.Трамп, несомненно, подпишет документ, госсекретарь США Рекс Тиллерсон удивил рынки, изменив формулировку на более мягкую: "все указывает на то, что президент подпишет законопроект". Как известно, Р.Тиллерсон и Д.Трамп считают, что предлагаемые санкции неэффективны и неуместны. Тем не менее, тот факт, что Д.Трамп медлит с утверждением документа, не может не удивлять, хотя больших сомнений в том, что законопроект получит в итоге подпись президента, нет.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает повышения волатильности на российском рынке акций и консолидации индексов.

Данные API продемонстрировали увеличение запасов нефти в США после значительного снижения неделей ранее. Несмотря на это, дисбаланс продолжает сохраняться за счет Ливии. Согласно данным Reuters, добыча нефти в ОПЕК повысилась в июле на 90 тыс. б/с (до 33,0 млн б/с).

В среду в случае подтверждения динамики данными Минэнерго США котировки нефти могут уйти ниже $50 за баррель, тем самым оказав давление на рубль и на весь российский фондовый рынок.

Закрепление доллара выше 60,5 руб./$1 стоит рассматривать как сигнал к открытию длинных позиций с целями 62 руб./$1. Единственным сдерживающим фактором тут выступает снижение доллара на глобальных рынках. Максимальное снижение с 2011 года продолжается, что поддерживает сырьевые рынки и валюты развитых стран.

Дипломатический кризис и угроза новых санкций США к РФ пока не мешают российским индексам расти, но в среду вероятно повышение волатильности и консолидация индексов вблизи недельных максимумов, считает эксперт.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, инвесторы предъявляют спрос на рисковые активы, что является отражением их воодушевленности промежуточными результатами сезона квартальной корпоративной отчетности в США и Европе и относительно неплохими статистическими публикациями по ведущим экономикам. Аппетит к риску в отношении активов развивающихся рынков сохраняется и благодаря неплохим PMI в промышленности Китая.

В числе позитивных факторов стоит отметить ожидания от предстоящей технической встречи 7-8 августа ОПЕК+ и введение санкций США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что усиливает опасения возможного введения санкций в отношении нефтяной промышленности страны и может привести к дефициту "тяжелой" нефти.

Затягивание с подписанием президентом США Д.Трампом законопроекта о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР вызывает повышенную нервозность, а резкий обвал цен на нефть от внутридневных максимумов вторника привел к частичной фиксации позиций. Рост волатильности цен на нефть может иметь ограниченное влияние на состояние рынка акций, учитывая сильное отклонение оценок по соотношению RTS/Brent от равновесных значений, достигнутых в мае-июне. Поэтому до конца недели движение рынка в диапазоне 1910-1960 пунктов по индексу ММВБ может продолжиться при условии удержания нефтью диапазона $50-53 за баррель и нахождения доллара в коридоре 60-61 руб./$1, считает И.Фролов.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, мэр Москвы объявил о том, что в программу реновации столицы вошло 5144 тыс. зданий, или около 350 тыс. квартир. То есть масштаб строительства будет весьма существенным источником спроса на строительные материалы, включая продукцию металлургов.

В последние недели нерезиденты предпочитали выводить средства из российских активов, но рынок смог удержаться от провала на новостях об очередных американских ограничениях для РФ. Если судить по наиболее весомым бумагам, то на рынке вовсе формируется возможность для роста. Бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) уверенно вышли в "бычий" рынок, а по акциям "Роснефти" (MOEX: ROSN) можно ожидать увеличения дивидендных выплат. Накануне стало известно о грядущих переговорах Д.Трампа и руководства Германии по поводу американских ограничений для РФ - сам факт переговоров говорит о возможности менее жесткого сценария для отечественных энергетических проектов в Европе. В целом можно сказать, что эффект текущих неприятностей из США сошел на нет, однако новые события в дипломатическом кризисе Москвы и Вашингтона все еще могут поколебать уверенность инвесторов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подорожали бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+9,7%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+3,8%), бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,6%).

Подешевели бумаги "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-3,4%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 5,966 млрд рублей (из них 2,325 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).