Политические игры давят на рубль - Банк "Глобэкс"

"Индекс ММВБ продолжит подъем на фоне роста азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские и европейские аналоги. Также поддержку рынку акций окажет реинвестирование поступающих дивидендов. В частности, это будут акции «АЛРОСА» и «Газпром», по которым большая часть выплат уже поступила на счета клиентов. Конверсия дивидендов в валюту для выплат инвесторам ослабят рубль, но не исключено, что полученные доллары вернутся в рынок в виде рублевой доли, так как инвесторы могут остаться в долларах в качестве защитного актива из-за напряженной ситуации вокруг санкций США против РФ. С другой стороны, вполне может реализоваться классический сценарий: покупай слухи, продавай факты. Российский фондовый рынок продолжит рост и после подписания санкций скорректируется вниз. Помимо этого, не в пользу рубля играет увеличение добычи ОПЕК в июле на 210 тыс. б/с до 32,9 млн б/с и прогноз от API, согласно которому ожидается увеличение запасов сырой нефти на 1,8 млн баррелей. Еще в пятницу будет опубликован ряд ключевых макроданных по США – новые рабочие места и коэффициент безработицы. Консенсус-прогноз сигнализирует о неплохих результатах, что также может укрепить доллар к мировым валютам", - указывает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.