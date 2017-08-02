До конца недели рубль может тестировать уровень в 61 за доллар и 72 к евро - РосЕвроБанк

"Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам, поэтому Brent быстро вернулась к $51,5 за баррель, а рубль продолжил слабеть. Снижение российской валюты продолжалось в ходе сессии во вторник, и в среду, судя по всему, подобная динамика сохранится. Рубль уверенно укрепился выше 60 за доллар, торгуясь после начала торгов в районе 60,6 к доллару, хотя падение на открытии сейчас кажется излишне эмоциональным. Часть потерь валюта может отыграть, но все же тренд на ослабление очевиден. До конца недели рубль может тестировать 61 за доллар и 72 к евро, но пока вряд ли преодолеет эту отметку, хотя подписание закона о санкциях против РФ Дональдом Трампом может спровоцировать продажи в краткосрочном периоде. Впрочем, коррекция после этого должна пройти в течение 1-2 сессий, поэтому рисков в целом нет. Осторожное ослабление рубля будет продолжаться, давление на нацвалюту постепенно будет усиливаться, а фактор роста сейчас может быть только в нефти, перспективы которой весьма неопределенные. Поэтому уже в сентябре-октябре мы можем увидеть попытки приближения к верхней границе диапазона 61-63 руб. за доллар", - полагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.