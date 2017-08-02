Доллар может начать коррекцию к евро в сторону роста - FxPro

"Даже заядлые долларовые "медведи" не могут сейчас найти новый повод для продажи. Американский доллар вчера отыграл часть потерь, прибавив 0,25% после беспрерывного снижения на 1,3% в предыдущие два дня. С начала июля индекс доллара, практически беспрерывно снижаясь, потерял около 4%. Многие индикаторы указывают, что со стороны теханализа индекс доллара сильно перепродан, что повышает вероятность коррекционного отскока в сторону укрепления доллара. Однако для такого отскока требуется достойный повод. И тут у долларовых "быков" есть некоторые проблемы. Опубликованные вчера показатели производственного ISM не оправдали ожидания, отметив снижение темпов роста экономики. Отчёт о личных доходах и расходах в США также не сумел порадовать. Кроме того, американцы снизили расходы на строительство в июне, а это показатель роста благополучия и стабильности. Все это говорит о преобладании осторожности. Однако доллар проигнорировал эти данные, отыгрывая задачу коррекции позиций фондов в начале месяца после внушительной просадки в предыдущие недели. Тем не менее, есть ли признаки нарастания инфляционного давления в стране, мы узнаем в пятницу с выходом данных по зарплатам в рамках публикации non-farm payrolls. До этого времени рынки будут сохранять настрой на осторожный откат доллара или вовсе воздерживаться от существенных движений", - комментирует ситуацию финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.