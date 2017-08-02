Закрепление пары доллар/рубль выше 60,50 стоит рассматривать как сигнал к открытию "длинных" позиций с целью 62 - Алор Брокер

"В паре доллар/рубль мы сегодня ожидаем попыток выхода из диапазона. Закрепление выше 60,50 стоит рассматривать как сигнал к открытию "длинных" позиций с целями 62 рубля. Единственным сдерживающим фактором тут выступает снижение доллара на глобальных рынках. Максимальное снижение с 2011 года продолжается, что поддерживает сырьевые рынки и валюты развитых стран. Сегодня в 15:15 мск на рынок поступят данные по рынку труда от ADP, которые могут изменить отношение инвесторов относительно доллара", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.