.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Закрепление пары доллар/рубль выше 60,50 стоит рассматривать как сигнал к открытию "длинных" позиций с целью 62 - Алор Брокер
.
02 августа 2017 года 10:34
Закрепление пары доллар/рубль выше 60,50 стоит рассматривать как сигнал к открытию "длинных" позиций с целью 62 - Алор Брокер
"В паре доллар/рубль мы сегодня ожидаем попыток выхода из диапазона. Закрепление выше 60,50 стоит рассматривать как сигнал к открытию "длинных" позиций с целями 62 рубля. Единственным сдерживающим фактором тут выступает снижение доллара на глобальных рынках. Максимальное снижение с 2011 года продолжается, что поддерживает сырьевые рынки и валюты развитых стран. Сегодня в 15:15 мск на рынок поступят данные по рынку труда от ADP, которые могут изменить отношение инвесторов относительно доллара", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
.
02 августа 2017 года 13:15
Длившийся 2,5 года тренд на снижение доходностей ОФЗ, на взгляд главного аналитика Бинбанка Алексея Антонова, подошел к концу, и ставки ОФЗ, в первую очередь, средне и долгосрочные, достигли своего равновесия. Двигателем этого тренда были ожидания снижения темпов инфляции и, соответственно,... читать дальше
.02 августа 2017 года 12:48
Торговый диапазон на сегодня составляет 60,05-61,05 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в среду утром начал торги снижением к доллару на фоне дешевеющей нефти, а также геополитической напряженности в связи с перспективами ужесточения антироссийских санкций, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Цены на... читать дальше
.02 августа 2017 года 12:26
Относить вчерашнее ослабление рубля только на счет нефти было бы неправильно, поскольку давление на рубль начало расти с самого утра, а значительное снижение котировок нефти произошло уже ближе к вечеру, считают аналитики "ВТБ Капитала". "В связи с этим мы полагаем, что в настоящее время... читать дальше
.02 августа 2017 года 12:17
"Доллар отыграл часть потерь на позитивных данных по инфляции, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. - Доллар накануне незначительно укрепился к евро на фоне выхода довольно сильных данных по ценовому индексу расходов на личное потребление (рост на 1.5% г/г в июне по сравнение с... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:53
Рынок акций РФ утром поднялся к 1950п по ММВБ на внешнем позитиве и ослаблении рубля, растут металлурги
Москва. 2 августа. Рынок акций РФ утром в среду поднялся к рубежу 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и ослаблении рубля, что подогревает спрос на бумаги металлургов во главе с "РусАлом". читать дальше
.02 августа 2017 года 11:50
"Нефть дешевеет на слабых отраслевых данных. Накануне агентства Reuters и Bloomberg опубликовали ежемесячные опросы аналитиков о состоянии рынка нефти, которые указали на увеличение объемов производства ОПЕК по итогам июля, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Хотя данные еще... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:35
"Рубль фактически пропустил 10-процентное повышение нефтяных котировок. Тем не менее, среди высокодоходных валют это не бросается в глаза. За последние 5 торговых сессий мексиканский песо и южноафриканский ранд снизились на сопоставимую величину (-1,82% и -2,7% соответственно). Интерес к... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:21
"Индекс ММВБ продолжит подъем на фоне роста азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские и европейские аналоги. Также поддержку рынку акций окажет реинвестирование поступающих дивидендов. В частности, это будут акции «АЛРОСА» и «Газпром», по которым большая часть выплат уже поступила на... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:05
"Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам, поэтому Brent быстро вернулась к $51,5 за баррель, а рубль продолжил слабеть. Снижение российской валюты продолжалось в ходе сессии во вторник, и в среду, судя по всему, подобная динамика сохранится. Рубль уверенно укрепился выше 60 за доллар,... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:50
"Даже заядлые долларовые "медведи" не могут сейчас найти новый повод для продажи. Американский доллар вчера отыграл часть потерь, прибавив 0,25% после беспрерывного снижения на 1,3% в предыдущие два дня. С начала июля индекс доллара, практически беспрерывно снижаясь, потерял около 4%. Многие... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:18
После семи дней непрерывного подъема цены на нефть настигла коррекция на совокупности факторов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам торговых суток котировки обосновались в районе 51,50, показав заметную внутридневную... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:16
Москва. 2 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду, рубль слабеет к бивалютной корзине на продолжающей дешеветь нефти. читать дальше
.02 августа 2017 года 10:08
"Российский рынок акций во вторник вырос на 1,1% по индексу ММВБ и на 0,7% по индексу РТС. Индекс ММВБ развил техническое движение от 50-дневной скользящей средней к 100-дневной. Она уже близко - в районе 1950 пунктов, пробой этой отметки и закрепление выше будет сильным техническим знаком в... читать дальше
.02 августа 2017 года 09:57
пециалисты ИК "Атон" считают, что в среду торги на российском рынке акций откроются в нейтральной зоне. читать дальше
.02 августа 2017 года 09:55
Москва. 2 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также новой волны обострения взаимоотношений России и США, полагают эксперты. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.