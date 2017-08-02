Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ на сегодня - 1920-1950 пунктов - КИТ Финанс Брокер

"Российский рынок акций во вторник вырос на 1,1% по индексу ММВБ и на 0,7% по индексу РТС. Индекс ММВБ развил техническое движение от 50-дневной скользящей средней к 100-дневной. Она уже близко - в районе 1950 пунктов, пробой этой отметки и закрепление выше будет сильным техническим знаком в пользу второго витка роста рынка. Рост рынка поддерживает реинвестирование дивидендов. Уже скоро должны быть начислены выплаты по всем бумагам, в том числе по "Газпрому", АК "АЛРОСА", "Татнефть" и пр. Внешний фон на утро среды носит нейтральный характер. При этом под давлением нефтяные котировки (-0,6%). Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ на сегодня - 1920-1950 пунктов", - указывает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.