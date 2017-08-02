02 августа 2017 года 10:16
Рубль понижается к доллару и евро на продолжающей дешеветь нефти
Москва. 2 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду, рубль слабеет к бивалютной корзине на продолжающей дешеветь нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,4-60,53 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,47 руб./$1 (+12,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 71,6 руб./EUR1 (+33,25 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 21,7 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 65,48 рубля.
Доллар при этом оказался на 62,71 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 86,62 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов среды на фоне нефти, дешевеющей вторую сессию подряд на сигналах увеличения добычи государствами ОПЕК. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду опустилась на 0,77% - до $51,38 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,9% - до $48,72 за баррель.
Данные Reuters, опубликованные накануне, указали на рост производства нефти в странах ОПЕК в июле до максимального уровня с начала текущего года. Отчет Американского института нефти (API) усилил опасения того, что нефтедобывающие страны по-прежнему далеки от цели восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.
Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
02 августа 2017 года 13:15
Длившийся 2,5 года тренд на снижение доходностей ОФЗ, на взгляд главного аналитика Бинбанка Алексея Антонова, подошел к концу, и ставки ОФЗ, в первую очередь, средне и долгосрочные, достигли своего равновесия. Двигателем этого тренда были ожидания снижения темпов инфляции и, соответственно,... читать дальше
.
02 августа 2017 года 12:48
"Рубль в среду утром начал торги снижением к доллару на фоне дешевеющей нефти, а также геополитической напряженности в связи с перспективами ужесточения антироссийских санкций, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Цены на... читать дальше
.
02 августа 2017 года 12:26
Относить вчерашнее ослабление рубля только на счет нефти было бы неправильно, поскольку давление на рубль начало расти с самого утра, а значительное снижение котировок нефти произошло уже ближе к вечеру, считают аналитики "ВТБ Капитала".
"В связи с этим мы полагаем, что в настоящее время... читать дальше
.
02 августа 2017 года 12:17
"Доллар отыграл часть потерь на позитивных данных по инфляции, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. - Доллар накануне незначительно укрепился к евро на фоне выхода довольно сильных данных по ценовому индексу расходов на личное потребление (рост на 1.5% г/г в июне по сравнение с... читать дальше
.
02 августа 2017 года 11:53
Москва. 2 августа. Рынок акций РФ утром в среду поднялся к рубежу 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и ослаблении рубля, что подогревает спрос на бумаги металлургов во главе с "РусАлом". читать дальше
.
02 августа 2017 года 11:50
"Нефть дешевеет на слабых отраслевых данных. Накануне агентства Reuters и Bloomberg опубликовали ежемесячные опросы аналитиков о состоянии рынка нефти, которые указали на увеличение объемов производства ОПЕК по итогам июля, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Хотя данные еще... читать дальше
.
02 августа 2017 года 11:35
"Рубль фактически пропустил 10-процентное повышение нефтяных котировок. Тем не менее, среди высокодоходных валют это не бросается в глаза. За последние 5 торговых сессий мексиканский песо и южноафриканский ранд снизились на сопоставимую величину (-1,82% и -2,7% соответственно). Интерес к... читать дальше
.
02 августа 2017 года 11:21
"Индекс ММВБ продолжит подъем на фоне роста азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские и европейские аналоги. Также поддержку рынку акций окажет реинвестирование поступающих дивидендов. В частности, это будут акции «АЛРОСА» и «Газпром», по которым большая часть выплат уже поступила на... читать дальше
.
02 августа 2017 года 11:05
"Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам, поэтому Brent быстро вернулась к $51,5 за баррель, а рубль продолжил слабеть. Снижение российской валюты продолжалось в ходе сессии во вторник, и в среду, судя по всему, подобная динамика сохранится. Рубль уверенно укрепился выше 60 за доллар,... читать дальше
.
02 августа 2017 года 10:50
"Даже заядлые долларовые "медведи" не могут сейчас найти новый повод для продажи. Американский доллар вчера отыграл часть потерь, прибавив 0,25% после беспрерывного снижения на 1,3% в предыдущие два дня. С начала июля индекс доллара, практически беспрерывно снижаясь, потерял около 4%. Многие... читать дальше
.
02 августа 2017 года 10:34
"В паре доллар/рубль мы сегодня ожидаем попыток выхода из диапазона. Закрепление выше 60,50 стоит рассматривать как сигнал к открытию "длинных" позиций с целями 62 рубля. Единственным сдерживающим фактором тут выступает снижение доллара на глобальных рынках. Максимальное снижение с 2011 года... читать дальше
.
02 августа 2017 года 10:18
После семи дней непрерывного подъема цены на нефть настигла коррекция на совокупности факторов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам торговых суток котировки обосновались в районе 51,50, показав заметную внутридневную... читать дальше
.
02 августа 2017 года 10:08
"Российский рынок акций во вторник вырос на 1,1% по индексу ММВБ и на 0,7% по индексу РТС. Индекс ММВБ развил техническое движение от 50-дневной скользящей средней к 100-дневной. Она уже близко - в районе 1950 пунктов, пробой этой отметки и закрепление выше будет сильным техническим знаком в... читать дальше
.
02 августа 2017 года 09:57
пециалисты ИК "Атон" считают, что в среду торги на российском рынке акций откроются в нейтральной зоне. читать дальше
.
02 августа 2017 года 09:55
Москва. 2 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также новой волны обострения взаимоотношений России и США, полагают эксперты. читать дальше
.