Утренние прогнозы: поводов для роста нет

В среду утром аналитики предполагают негативное открытие рынка акций РФ. Поводов для роста сейчас нет.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в складывающихся условиях этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи достигнутых уровней, реагируя на перманентные сдвиги внешнего фона и происходящие события".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В то время как обстановка на мировых фондовых площадках остается сравнительно благоприятной, на рынке энергоносителей вновь наметилась коррекция вниз после сообщения API о неожиданном увеличении запасов сырой нефти в США (примерно на 1,8 млн баррелей за неделю). Изменение настроений на нефтяном рынке может стать сдерживающим фактором для покупателей в российском секторе "голубых фишек", в начале торгов не исключена коррекция вниз по индексу РТС".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Рост волатильности цен на нефть может иметь ограниченное влияние на состояние рынка акций, учитывая сильное отклонение оценок по соотношению RTS/Brent от равновесных значений, достигнутых в мае-июне. Поэтому до конца недели движение рынка в диапазоне 1910-1960 пунктов ММВБ может продолжиться при условии удержания нефтью диапазона 50-53 доллара/баррель и нахождении национальной валюты в диапазоне 60-61 руб./доллар. Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон. Открытие сессии может состояться вблизи отметки 1935 пунктов с возможным дальнейшим понижением индикатора в направлении 1925-1930 пунктов в первой половине дня".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Начало дня на российском рынке может быть негативным. Рубль продолжит слабеть вслед за нефтью, что будет оказывать незначительную поддержку для рублёвых акций. В целом у рынка нет поводов для роста, так как успехи Apple к российским активам не относятся. Более того, сырьевые контракты преимущественно торговались в "минусе" на азиатской сессии".