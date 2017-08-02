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02 августа 2017 года 09:45

Dow Jones Industrial Average приблизился к отметке 22000 пунктов

Фондовые индексы США выросли в первый день августа. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду вторую сессию подряд.

Фондовые индексы США выросли в первый день августа, Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум в 31-й раз с начала 2017 года и приблизился к отметке 22000 пунктов, хотя многие аналитики сомневались в том, что ее удастся достигнуть в этом году.

Вместе с тем снижение цен на нефть, слабые данные отдельных компаний о продажах автомобилей в США и политическая неопределенность в Вашингтоне сдерживали подъем.

Нефть WTI с поставкой в сентябре подешевела на 2%, опустившись до $49,16 за баррель.

Расходы населения США в июне 2017 года выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Тем временем доходы американцев в позапрошлом месяце не изменились по сравнению с маем. Это стало худшей динамикой показателя с ноября прошлого года.

Аналитики ожидали роста доходов на 0,4%, расходов - на 0,1%.

При этом индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 56,3 пункта с 57,8 пункта месяцем ранее - максимального уровня за три года. Аналитики в среднем ожидали чуть менее существенного падения индекса, до 56,4 пункта.

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

General Motors сократила продажи автомобилей в США на 15% в июне вместо ожидавшихся аналитиками 8%. Объемы сбыта Ford снизились на 7,4% (консенсус - 5,5%). Цена акций General Motors упала на 3,4%, Ford - на 2,4%.

Рыночная стоимость одной из крупнейших фармацевтических компаний мира Pfizer Inc. уменьшилась на 0,2% после публикации квартальной отчетности. Прибыль Pfizer во втором квартале превысила ожидания, однако выручка снизилась больше прогноза. Вместе с тем компания улучшила оценку скорректированной прибыли на 2017 год в целом.

Курс акций Caterpillar Inc. снизился на 0,8%. Финдиректор компании Брэд Хэлверсон объявил об уходе в отставку в начале 2018 года. Caterpillar намерена провести масштабный поиск следующего CFO с использованием внутренних и внешних ресурсов.

Капитализация производителя спортивной одежды Under Armour рухнула на 8,6% из-за слабых финрезультатов.

Цена бумаг оператора связи Sprint Corp. подскочила на 11,2%. Во втором квартале Sprint получил чистую прибыль в размере $206 млн против убытка в $302 млн годом ранее. Аналитики в среднем ожидали убытка на уровне $79,2 млн. Финрезультаты оператора превысили прогнозы, несмотря на продолжающееся сокращение числа абонентов.

Котировки акций Lumber Liquidators Holdings Inc. взлетели на 36% благодаря позитивным квартальным результатам.

В лидерах роста в списке Dow Jones во вторник была Intel Corp., прибавившая 2,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 1 августа поднялся на 72,80 пункта (0,33%) - до 21963,92 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 6,05 пункта (0,24%) и составил 2476,35 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 14,82 пункта (0,23%) - до 6362,94 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду, акции технологических компаний дорожают благодаря сильной отчетности американской Apple Inc.

Австралийский рынок, однако, падает: акции горнодобывающих компаний дешевеют вслед за снижением цен на сырье, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, тайваньский Taiex - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%.

Котировки акций поставщиков Apple поднимаются, поскольку квартальная отчетность американской компании, а также прогнозы на текущий квартал, превзошли ожидания экспертов.

Бумаги AAC Technologies и Sunny Optical на торгах в Гонконге подорожали соответственно на 6,5% и 3,2%.

Цены акций тайваньских Taiwan Semiconductor, Hon Hai и Largan Precision подскочили на 1,4%, 1,3% и 4,8%.

Капитализация Mitsubishi UFJ Financial Group увеличилась на 0,5%. Накануне, уже после закрытия рынка, крупнейший банк Японии сообщил о повышении чистой прибыли в первом финансовом квартале на 53% благодаря росту доходов от торговых операций.

Стоимость бумаг Toyota Motor увеличилась на 0,1%, продажи автопроизводителя в США выросли на 3,6%, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение.

Акции Honda Motor, сокращение продаж которой на американском рынке оказалось меньше ожиданий, - на 2,5%. Тем временем, продажи Nissan Motor в США снизились в соответствие с прогнозами, цена бумаг автопроизводителя опустилась в ходе торгов в среду на 0,1%.

Цена бумаг BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании мира, упала на торгах в Сиднее на 1,6%, Rio Tinto - на 0,6%, австралийской нефтекомпании Santos - на 0,9%.

Статданные из Новой Зеландии, опубликованные в среду, указали на снижение безработицы в стране во втором квартале 2017 года до 4,8% - минимума с декабря 2008 года, по сравнению с 4,9% в предыдущем квартале.

Количество занятых в стране в апреле-июне выросло на 3,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее, однако сократилось на 0,2% по сравнению с первым кварталом.

Рост зарплат в частном секторе в минувшем квартале составил 1,6% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 1,5% в январе-марте.

Новозеландский фондовый индекс S&P NZX 50 вырос в ходе торгов в среду на 0,2%.

Цены на нефть снижаются в среду вторую сессию подряд на сигналах увеличения добычи государствами ОПЕК, пишет MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду опустилась на $0,42 (0,81%) - до $51,36 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подешевели на $0,94 (1,78%) - до $51,78 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,44 (0,9%) - до $48,72 за баррель. Контракт подешевел на $1,01 (2,01%) - до $49,16 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Данные Reuters, опубликованные накануне, указали на рост производства нефти в странах ОПЕК в июле до максимального уровня с начала текущего года.

Отчет Американского института нефти (API) усилил опасения того, что нефтедобывающие страны по-прежнему далеки от цели восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.

Оценки API не всегда совпадают с официальной статистикой, однако внимательно отслеживаются экспертами.

"Для WTI, стоимость которой находится около $50 за баррель, очень нужны хорошие новости, учитывая сохраняющийся потенциал увеличения поставок нефти на рынок", - отметил аналитик CMC Markets Рик Спунер.

Минэнерго США обнародует данные о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам прошлой недели на 2,8 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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