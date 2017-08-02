На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 2 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также новой волны обострения взаимоотношений России и США, полагают эксперты.

Фондовые индексы США выросли в первый день августа, Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум в 31-й раз с начала 2017 года и приблизился к отметке 22000 пунктов, хотя многие аналитики сомневались в том, что ее удастся достигнуть в этом году. Вместе с тем снижение цен на нефть, слабые данные отдельных компаний о продажах автомобилей в США и политическая неопределенность в Вашингтоне сдерживали подъем.

Расходы населения США в июне 2017 года выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Тем временем доходы американцев в позапрошлом месяце не изменились по сравнению с маем. Это стало худшей динамикой показателя с ноября прошлого года. Аналитики ожидали роста доходов на 0,4%, расходов - на 0,1%. При этом индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 56,3 пункта с 57,8 пункта месяцем ранее - максимального уровня за три года. Аналитики в среднем ожидали чуть менее существенного падения индекса, до 56,4 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду, акции технологических компаний дорожают благодаря сильной отчетности американской Apple Inc. Австралийский рынок, однако, падает: акции горнодобывающих компаний дешевеют вслед за снижением цен на сырье. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,48%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, тайваньский Taiex - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%. Котировки акций поставщиков Apple поднимаются, поскольку квартальная отчетность американской компании, а также прогнозы на текущий квартал превзошли ожидания экспертов.

Вместе с тем цены на нефть снижаются в среду вторую сессию подряд на сигналах увеличения добычи государствами ОПЕК. Данные Reuters, опубликованные накануне, указали на рост производства нефти в странах ОПЕК в июле до максимального уровня с начала текущего года. На этом фоне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК в среду опустилась на 0,6% - до $51,47 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подешевели на 1,78% - до $51,78 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,67% - до $48,83 за баррель. Контракт подешевел на 2,01% - до $49,16 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Отчет Американского института нефти (API) усилил опасения того, что нефтедобывающие страны по-прежнему далеки от цели восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США обнародует данные о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам прошлой недели на 2,8 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник немного снизилась по сравнению с предыдущим днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 17,51 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,92 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 августа снизился по отношению к предыдущему торговому дню на 0,04% и составил 105,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день всего 0,01%, опустившись до 519,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "О1 Пропертиз Финанс-01" (+1%), "Россельхозбанк-16" (+0,1%) и "ГТЛК БО-08" (+0,1%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк-001Р-02" (-0,47%), "Газпром нефть-04" (-0,45%) и "МТС-001P-01" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 25 млрд рублей и серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей в размере 1% годовых. Срок обращения бумаг обоих выпусков - 15 лет. По выпускам предусмотрена выплата двух купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составит всего 15 дней, 2-го купонного периода - 5 тыс. 445 дней. Сбор заявок на облигации прошел 1 августа. Организатором размещения выступает компания "Атон". Техническое размещение бумаг запланировано на 2 августа. О1 Group предоставляет поручительство по обязательствам эмитента "O1 Груп Финанс" в объеме размещенных выпусков биржевых облигаций (O1 Group - инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в сфере недвижимости и в финансовом секторе).