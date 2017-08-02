Начало дня на рынке акций может пройти негативно - "Открытие Брокер"

"Начало дня на российском рынке может быть негативным. Рубль продолжит слабеть вслед за нефтью, что будет оказывать незначительную поддержку для рублёвых акций. В целом у рынка нет поводов для роста, так как успехи Apple к российским активам не относятся. Более того, сырьевые контракты преимущественно торговались в "минусе" на азиатской сессии", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.