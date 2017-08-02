Открытие сессии может состояться вблизи отметки 1935 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок во вторник продолжил развивать повышательный импульс на фоне благоприятной конъюнктуры на мировых рынках и нового импульса к росту цен на нефть. Однако к закрытию значения индексов отступили от внутридневных максимумов: затягивание с подписанием законопроекта о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР вызывает повышенную нервозность, а резкий обвал цен на нефть от внутридневных максимумов вторника привел к частичной фиксации позиций. Мы полагаем, что рост волатильности цен на нефть может иметь ограниченное влияние на состояние рынка акций, учитывая сильное отклонение оценок по соотношению RTS/Brent от равновесных значений, достигнутых в мае-июне. Поэтому до конца недели движение рынка в диапазоне 1910-1960 пунктов ММВБ может продолжиться при условии удержания нефтью диапазона 50-53 доллара/баррель и нахождении национальной валюты в диапазоне 60-61 руб./доллар. Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон. Открытие сессии может состояться вблизи отметки 1935 пунктов с возможным дальнейшим понижением индикатора в направлении 1925-1930 пунктов в первой половине дня. Из числа ожидаемых корпоративных событий стоит отметить данные по обороту торгов "Московской биржи", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.