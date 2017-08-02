Нефть "перегрелась" - eToro

После семи дней непрерывного подъема цены на нефть настигла коррекция на совокупности факторов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам торговых суток котировки обосновались в районе 51,50, показав заметную внутридневную просадку.

Изначально дальнейшему росту цен воспрепятствовали технические факторы – на подходе к уровню Brent, как и днем ранее, встретила "оффера". Коррекция ускорилась после того, как Goldman посеял сомнения относительно влияния санкций против Венесуэлы на мировой рынок нефти. По мнению экспертов банка, ограничения для нефтяного сектора страны не отразятся на балансе спроса и предложения, поскольку вместо сокращения поставок произойдет просто их перенаправление другим покупателям. Поскольку недавнее ускорение ралли было основано на ожиданиях относительно этих санкций, разочарование оказалось довольно сильным.

Под конец дня восстановлению котировок воспрепятствовал отчет Американского института нефти, который неожиданно отразил рост запасов "черного золота" на 1,8 млн баррелей против прогноза сокращения на 3 млн. Негатив несколько смягчило внушительное падение запасов бензина, почти на 5 млн баррелей, что указало на сохранение активного спроса на топливо.

"Текущая коррекция может послужить хорошей возможностью для входа с покупками, но только в том случае, если официальная статистика от Минэнерго покажет, что запасы углеводородов на прошлой неделе сократились. И добыча тоже. Тогда Brent сможет вернуться выше отметки 52 и возобновить "бычий" ход. Однако после того, как надежды на эффективность американских санкций рухнули, попытки восхождения будут даваться сложнее", - отмечает специалист eToro.