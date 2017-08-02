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02 августа 2017 года 10:18
Нефть "перегрелась" - eToro
После семи дней непрерывного подъема цены на нефть настигла коррекция на совокупности факторов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам торговых суток котировки обосновались в районе 51,50, показав заметную внутридневную просадку. Изначально дальнейшему росту цен воспрепятствовали технические факторы – на подходе к уровню Brent, как и днем ранее, встретила "оффера". Коррекция ускорилась после того, как Goldman посеял сомнения относительно влияния санкций против Венесуэлы на мировой рынок нефти. По мнению экспертов банка, ограничения для нефтяного сектора страны не отразятся на балансе спроса и предложения, поскольку вместо сокращения поставок произойдет просто их перенаправление другим покупателям. Поскольку недавнее ускорение ралли было основано на ожиданиях относительно этих санкций, разочарование оказалось довольно сильным. Под конец дня восстановлению котировок воспрепятствовал отчет Американского института нефти, который неожиданно отразил рост запасов "черного золота" на 1,8 млн баррелей против прогноза сокращения на 3 млн. Негатив несколько смягчило внушительное падение запасов бензина, почти на 5 млн баррелей, что указало на сохранение активного спроса на топливо. "Текущая коррекция может послужить хорошей возможностью для входа с покупками, но только в том случае, если официальная статистика от Минэнерго покажет, что запасы углеводородов на прошлой неделе сократились. И добыча тоже. Тогда Brent сможет вернуться выше отметки 52 и возобновить "бычий" ход. Однако после того, как надежды на эффективность американских санкций рухнули, попытки восхождения будут даваться сложнее", - отмечает специалист eToro.
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02 августа 2017 года 13:15
Длившийся 2,5 года тренд на снижение доходностей ОФЗ, на взгляд главного аналитика Бинбанка Алексея Антонова, подошел к концу, и ставки ОФЗ, в первую очередь, средне и долгосрочные, достигли своего равновесия. Двигателем этого тренда были ожидания снижения темпов инфляции и, соответственно,... читать дальше
.02 августа 2017 года 12:48
Торговый диапазон на сегодня составляет 60,05-61,05 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в среду утром начал торги снижением к доллару на фоне дешевеющей нефти, а также геополитической напряженности в связи с перспективами ужесточения антироссийских санкций, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Цены на... читать дальше
.02 августа 2017 года 12:26
Относить вчерашнее ослабление рубля только на счет нефти было бы неправильно, поскольку давление на рубль начало расти с самого утра, а значительное снижение котировок нефти произошло уже ближе к вечеру, считают аналитики "ВТБ Капитала". "В связи с этим мы полагаем, что в настоящее время... читать дальше
.02 августа 2017 года 12:17
"Доллар отыграл часть потерь на позитивных данных по инфляции, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. - Доллар накануне незначительно укрепился к евро на фоне выхода довольно сильных данных по ценовому индексу расходов на личное потребление (рост на 1.5% г/г в июне по сравнение с... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:53
Рынок акций РФ утром поднялся к 1950п по ММВБ на внешнем позитиве и ослаблении рубля, растут металлурги
Москва. 2 августа. Рынок акций РФ утром в среду поднялся к рубежу 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и ослаблении рубля, что подогревает спрос на бумаги металлургов во главе с "РусАлом". читать дальше
.02 августа 2017 года 11:50
"Нефть дешевеет на слабых отраслевых данных. Накануне агентства Reuters и Bloomberg опубликовали ежемесячные опросы аналитиков о состоянии рынка нефти, которые указали на увеличение объемов производства ОПЕК по итогам июля, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Хотя данные еще... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:35
"Рубль фактически пропустил 10-процентное повышение нефтяных котировок. Тем не менее, среди высокодоходных валют это не бросается в глаза. За последние 5 торговых сессий мексиканский песо и южноафриканский ранд снизились на сопоставимую величину (-1,82% и -2,7% соответственно). Интерес к... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:21
"Индекс ММВБ продолжит подъем на фоне роста азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские и европейские аналоги. Также поддержку рынку акций окажет реинвестирование поступающих дивидендов. В частности, это будут акции «АЛРОСА» и «Газпром», по которым большая часть выплат уже поступила на... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:05
"Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам, поэтому Brent быстро вернулась к $51,5 за баррель, а рубль продолжил слабеть. Снижение российской валюты продолжалось в ходе сессии во вторник, и в среду, судя по всему, подобная динамика сохранится. Рубль уверенно укрепился выше 60 за доллар,... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:50
"Даже заядлые долларовые "медведи" не могут сейчас найти новый повод для продажи. Американский доллар вчера отыграл часть потерь, прибавив 0,25% после беспрерывного снижения на 1,3% в предыдущие два дня. С начала июля индекс доллара, практически беспрерывно снижаясь, потерял около 4%. Многие... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:34
Закрепление пары доллар/рубль выше 60,50 стоит рассматривать как сигнал к открытию "длинных" позиций с целью 62 - Алор Брокер
"В паре доллар/рубль мы сегодня ожидаем попыток выхода из диапазона. Закрепление выше 60,50 стоит рассматривать как сигнал к открытию "длинных" позиций с целями 62 рубля. Единственным сдерживающим фактором тут выступает снижение доллара на глобальных рынках. Максимальное снижение с 2011 года... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:16
Москва. 2 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду, рубль слабеет к бивалютной корзине на продолжающей дешеветь нефти. читать дальше
.02 августа 2017 года 10:08
"Российский рынок акций во вторник вырос на 1,1% по индексу ММВБ и на 0,7% по индексу РТС. Индекс ММВБ развил техническое движение от 50-дневной скользящей средней к 100-дневной. Она уже близко - в районе 1950 пунктов, пробой этой отметки и закрепление выше будет сильным техническим знаком в... читать дальше
.02 августа 2017 года 09:57
пециалисты ИК "Атон" считают, что в среду торги на российском рынке акций откроются в нейтральной зоне. читать дальше
.02 августа 2017 года 09:55
Москва. 2 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также новой волны обострения взаимоотношений России и США, полагают эксперты. читать дальше
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