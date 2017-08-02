Фондовым игрокам не всегда нужны поводы для роста - TeleTrade

"Новый месяц на российском рынке акций начался позитивно. Индексу ММВБ удалось прибавить 1,07% и подняться до уровня 1940,14 пунктов. Уже вчера мы наблюдали попытку выхода индекса выше уровня 1940 пунктов, ведь именно через этот рубеж проходит ближайшая линия сопротивления. Но более важное сопротивление находится на уровне 1960 пунктов, после прохождения которого запала у игроков на повышение должно прибавиться. И если говорить о целях повышения, то я вижу два вероятных ориентира роста. Первый - это район 2030-2040 пунктов - зона максимумов апреля-мая. Второй - уровень 2100 пунктов, через который проходит нисходящий тренд от 3 января. На пути к данным целям могут быть и промежуточные остановки, но, на мой взгляд, это основные "маячки". Как мы видим, игрокам не всегда нужны поводы для роста. Так, например, вчера подъем продолжался даже при негативной динамике нефтяных фьючерсов", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.