Ориентир роста в $54 за баррель остается актуальным для Brent - TeleTrade

"Еще вчера стоимость нефти марки Brent вернулась к уровню $51,30-51,35 за баррель, нарисовав на дневном графике плохую для дальнейшего роста "свечную" комбинацию. Но восходящий тренд, в котором находятся котировки с 21 июня, остается основным, а бывшие ранее в роли сопротивления "медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях", которые располагаются на уровне $50,30-50,60 за баррель, теперь могут выступить в роли поддержек. К тому же эксперты все-таки прогнозируют снижение запасов по данным от Минэнерго США, которые выйдут сегодня ближе к вечеру. В среднем ожидается сокращение запасов нефти на 3-3,2 млн баррелей. Так что пока рамки текущего тренда на повышение сохранены, ориентир роста в виде уровня $54 за баррель остается актуальным для нефти марки Brent", - указывает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.