Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $51,3 за баррель, находясь под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на неожиданное увеличение запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в складывающихся условиях этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи достигнутых уровней, реагируя на перманентные сдвиги внешнего фона и происходящие события. Драйвером рынка сегодня могут выступить ожидающиеся данные нефтяной статистики от Минэнерго США по запасам и производству нефти", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.