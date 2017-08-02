Изменение настроений на нефтяном рынке может стать сдерживающим фактором для покупателей в секторе "голубых фишек" - ИФ "Олма"

В то время как обстановка на мировых фондовых площадках остается сравнительно благоприятной, на рынке энергоносителей вновь наметилась коррекция вниз после сообщения API о неожиданном увеличении запасов сырой нефти в США (примерно на 1,8 млн баррелей за неделю). Изменение настроений на нефтяном рынке может стать сдерживающим фактором для покупателей в российском секторе "голубых фишек", в начале торгов не исключена коррекция вниз по индексу РТС, предупреждает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Данные Минэнергетики США по запасам нефти, как ожидается, будут опубликованы сегодня в 17:30 мск. На валютном рынке в начале торгов возможно сохранение тенденции к повышению по паре доллар-рубль под влиянием изменений в динамке цен на энергоносители.