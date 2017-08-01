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01 августа 2017 года 19:37

Рубль снижается к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть

Москва. 1 августа. Доллар США и евро растут "Московской бирже" вечером во вторник, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне обвала цен на нефть.

Курс доллара США составил 60,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 49,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,09 руб./EUR1, поднявшись на 34 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 42,39 копейки - до 65,14 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах вторника следом за усилившей падение нефтью, поскольку наблюдаемое на рынке Forex укрепление доллара к евро делает менее выгодными инвестиции в сырьевые товары, включая нефть. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник опустилась на 3,11% - до $51,08 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 3,27% - до $48,53 за баррель. За предыдущие шесть сессий цены на нефть выросли примерно на 10%.

Также инвесторы ждут данных министерства энергетики США о запасах топлива в стране, которые будут обнародованы вечером в среду. Аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на 3,3 млн баррелей по итогам прошлой недели.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, рубль во вторник снижался в основных валютных парах. "Пара "доллар-рубль" подрастала в течение всего дня - она открывалась ниже 60 руб./$1, на вечерних торгах торгуется в районе $60,3 руб./$1. Снижение рубля происходит на фоне падающей нефти, при этом доллар в паре с рублем на данный момент является очень перекупленным. Возможно, это действие антироссийских санкций, возможно, доллар покупают крупные игроки, вроде "Роснефти"", - не исключает В.Рыкин.

"Драйвером снижения рубля выступает локальное падение цен на нефть. Между тем новый пакет санкций США против РФ не оказал существенного влияния на курс рубля. Среди прочего, об этом говорит прямое сравнение динамики валют России и Казахстана. Казахстан не находится под санкциями и имеет примерно ту же структуру экономики, что и Россия, но соответствующие национальные валюты в последние месяцы движутся синхронно", - отметил аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 2 августа на 21,79 копейки, до 59,85 руб./$1, и поднял курс евро на 27,1 копейки, до 70,73 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 8,78 копейки по отношению к понедельнику и составил 59,9758 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 20,01 копейки по отношению к 31 июля и составил 60,2725 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 855,806 млн, из которых $1 млрд 138,503 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 717,303 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 36,09 копейки к понедельнику - до 70,7906 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 37,08 копейки по отношению к 31 июля и составил 70,9449 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR463,64 млн, из которых EUR219,219 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR244,421 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) изменились незначительно во вторник по сравнению с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 9,29% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 9,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п. - до 9,26% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим днем, оставшись на уровне 9,21% и 9,07% годовых соответственно.

Банки разместили во вторник, 1 августа, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 632,7 млрд рублей (при лимите в 750 млрд рублей) в среднем по ставке 8,93% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 25 июля, банки разместили в ЦБ РФ 519,6 млрд рублей (при лимите в 600 млрд рублей) в среднем по ставке 8,91% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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