Цены евробондов РФ во вторник плавно подрастают вслед за подъемом UST

Москва. 1 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне публикации макроэкономических данных, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 31 июля и составила 120,16% от номинала, что соответствует доходности 2,16% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 31 июля на 6 базисных пунктов - до 101,16% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 1,47% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 1,5 пункта и составил 69 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 29 базисных пунктов - до 113,19% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 4,97% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 28 базисных пунктов - до 109,46% от номинала (доходность снизилась также на 2 пункта и составила 4,955% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 9 базисных пунктов, до 104,94% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,08% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 15 пунктов, до 108,29% от номинала, что соответствует доходности 3,365% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 38 базисных пунктов - до 101,4% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и оставила 5,16% годовых), новый десятилетний выпуск прибавил в цене 17 пунктов, поднявшись до 101,13% от номинала (его доходность снизилась также на 2 пункта - до 4,11% годовых).

"В течение большей части сегодняшнего дня российские еврооблигации не демонстрировали какой-либо яркой динамики на фоне относительно спокойной ситуации на рынке базовых активов. Лишь ближе к вечеру, после публикации в США новой порции макроэкономических данных, оказавшихся немного хуже ожиданий аналитиков, в секторе US Treasuries активизировались покупатели, что в итоге привело к росту их стоимости и снижению доходности десятилетних бумаг ниже 2,27% годовых. Это в свою очередь позитивно сказалось на динамике облигаций большинства emerging markets, в том числе отечественных евробондов, цены которых плавно поползли вверх. Таким образом, российский рынок валютных гособлигаций оказался в тренде с другими развивающимися рынками", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"В ближайшие дни мировые долговые рынки, скорее всего, продолжат отыгрывать публикующуюся в США макростатистику. Наиболее важные данные по американскому рынку труда, которые влияют на принятие Федрезервом решений по ставке, будут опубликованы в конце недели. При этом если в ближайшее время мы не увидим нового витка санкционного противостояния с США, то санкционная тема постепенно будет отходить на второй план и уже не будет так сильно влиять на динамику российских евробондов", - считает А.Полютов.

Согласно данным министерства торговли США, расходы населения в июне 2017 года выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как доходы американцев в позапрошлом месяце не изменились по сравнению с маем. Это стало худшей динамикой показателя с ноября прошлого года. Аналитики ожидали роста доходов на 0,4%, расходов - на 0,1%. В свою очередь индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2017 года понизился до 56,3 пункта с 57,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали чуть менее существенного снижения индекса, до 56,4 пункта.