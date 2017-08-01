В течение августа курс доллара будет находиться в коридоре 59-61 руб. - Бинбанк

Рубль в последние дни слабо реагирует на изменение цен на нефть, и, если ранее в подобной ситуации динамика российской валюты согласовывалась с движением валют большинства стран с формирующимися рынками, то в настоящее время более значимыми для курса рубля представляются локальные и геополитические факторы, отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

Для третьей декады июля был характерен рост геополитической напряженности, вызванный согласованием законопроекта о расширении санкций против РФ в конгрессе США. Так как содержание законопроекта было известно еще в середине июня, реакция валютного рынка была незначительной. Также курс рубля получал поддержку со стороны роста цен на нефть и глобального ослабления доллара, которые ограничили ослабление рубля уровнем 60,2 руб./доллар.

Степень влияния геополитических и локальных факторов на курс рубля в июле можно оценить на основе сопоставления его динамики с изменением курсов валют других стран с формирующимися рынками. По итогам июля валюты большинства стран данной группы укрепились по отношению к доллару: так, курс мексиканского песо вырос на 1,8%, бразильского реала – на 5,8% (сказывалось воздействие локальных факторов), турецкой лиры почти не изменился. Позитивная динамика в основном была обусловлена незначительной коррекцией ожиданий инвесторов по поводу роста процентных ставок, усилившихся в конце июня. Цены на нефть за месяц выросли приблизительно на 4%, таким образом, у рубля в июле были возможности для укрепления. Тем не менее, курс российской валюты по отношению к доллару за июль снизился на 1,4% и усилил падение в первый день августа под давлением геополитических рисков и сезонных факторов.

"Мы ожидаем, что в августе рубль будут поддерживать относительно высокие цены на нефть, которые, вероятно, будут выше 50 долл./баррель. Однако возможностей для существенного укрепления у рубля будет мало из-за возросшей напряженности в отношениях между РФ и США и сезонного роста спроса на иностранную валюту. Важным событием может стать ежегодный симпозиум в Джексон Хоул, на котором ожидаются доклады представителей ведущих ЦБ мира: если их риторика окажется несколько более жесткой, чем прогнозируют участники рынка, не исключено укрепление доллара и евро. В результате можно предполагать, что в течение августа курс доллара будет находиться в коридоре 59-61 рубль", - указывает специалист Бинбанка