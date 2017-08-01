Отечественная валюта может продолжить слабеть до 60,5-61 за доллар - "Открытие Брокер"

"Рубль не испытывает оптимизма рынка акций, слабея вместе со своими "коллегами" по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3155 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,27%, недельная подросла до 9,30%, а месячная – до 9,26%. На глобальном рынке наблюдается ослабление сырьевых валют и укрепление доллара против конкурентов. Для рынка акций этот факт вполне позитивен, но для рубля, который всё же обладает потенциалом политических рисков, любые движения доллара становятся более акцентированными. Поэтому отечественная валюта может продолжить слабеть до 60,5-61 за доллар в ближайшее время. Однако дорогая нефть все же будет защищать рубль от чрезмерных резких движений. Да и ставка ЦБ РФ все ещё остаётся высокой. В начале месяца спрос на отечественную валюту снижается, тем более, что август является высоким сезоном для зарубежных туристических поездок", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.