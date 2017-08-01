Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи 1905 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В начале торговой сессии вторника, 1 августа, позитивный внешний фон способствовал росту российских индексов акций. Дело в том, что сегодня цены на нефть марки Brent обновили максимумы лета на ожиданиях снижения ее запасов, вплотную приблизившись к отметке $53 за баррель. Курс американского доллара против основных валютных пар дешевеет на опасениях усиления политических рисков в США. Таким образом, в первую половину дня благодаря покупкам акций российских нефтегазовых компаний, индекс ММВБ вырос на 1,35% - до 1945 пунктов. Одновременно, несмотря на ослабление рубля против доллара на 15 копеек, индекс РТС вырос на 1,5% - до 1022,18 пунктов. В дальнейшем, вплоть до завтрашнего дня, мы ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 1905 пунктов, так как инвесторы будут ждать публикации данных по рынку труда США за июль", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.