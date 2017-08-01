Ориентир на закрытие в диапазоне 1930–1950 по индексу ММВБ - ИК "Фридом Финанс"

"На фондовом рынке сегодня преобладает восходящая динамика. Основные бумаги прибавляют в пределах 2%, лидируют акции компаний нефтегазового сектора. Поводом для позитива стал рост цены на нефть на фоне экспирации месячных фьючерсов и решения США о введении санкций против Венесуэлы. Больше шансов на рост у акций "Новатэка", "АЛРОСы" и ГМК "Норникель". Ориентируюсь на закрытие в диапазоне 1930–1950 по индексу ММВБ и вблизи 60 в паре доллар/рубль", - указывает начальник управления торговых операций ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.