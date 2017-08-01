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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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01 августа 2017 года 13:30
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль немного подрос по отношению к доллару после вчерашнего падения, однако его дальнейшие перспективы остаются неопределенными, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Негативные факторы – конвертация дивидендов со стороны держателей российских акций в условиях летнего рынка, а также дипломатический конфликт между РФ и США – компенсируются высокими ценами на нефть. Котировки «черного золота» получили поддержку благодаря росту деловой активности в китайской промышленности. Кроме того, оптимизма инвесторам добавили новости о грядущей встрече представителей ОПЕК+ в Абу-Даби: в повестке дополнительное сокращение объемов добычи сырья. Наконец, игроки учитывают риски расширения американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы". Доллар остается под давлением на фоне политической нестабильности в США: шансы на успешную реализацию Дональдом Трампом программы экономических реформ представляются все более призрачными. Участников рынка смущает отсутствие четких заявлений со стороны главы Белого дома по вопросу новых антироссийских мер. Жесткая ответная риторика Владимира Путина, а также противоречивая реакция европейских столиц лишь добавляют нервозности. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл., указывает эксперт.
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01 августа 2017 года 18:48
Москва. 1 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне публикации макроэкономических данных, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.01 августа 2017 года 17:54
Расширение диапазона справедливой стоимости рубля до 56-67 руб./$1, по оценкам аналитиков Альфа-банка, свидетельствует об усилении волатильности курса во второй половине 2017 года, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой и аналитика Валерии Волгаревой. "Надежды на улучшение... читать дальше
.01 августа 2017 года 17:29
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для американских депозитарных акций (ADS) VEON была понижена... читать дальше
.01 августа 2017 года 16:49
Рубль в последние дни слабо реагирует на изменение цен на нефть, и, если ранее в подобной ситуации динамика российской валюты согласовывалась с движением валют большинства стран с формирующимися рынками, то в настоящее время более значимыми для курса рубля представляются локальные и... читать дальше
.01 августа 2017 года 16:33
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для американских депозитарных акций (ADS) VEON была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Кроме... читать дальше
.01 августа 2017 года 16:15
"Рубль не испытывает оптимизма рынка акций, слабея вместе со своими "коллегами" по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3155 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,27%, недельная подросла до 9,30%, а месячная – до 9,26%. На глобальном рынке наблюдается... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:55
"Нефтяные цены с осторожностью переходят на территорию умеренного роста в начале недели. Участники нефтяного рынка позволяют себе наконец отпустить острые панические настроения. Поводом для формирования умеренного позитива на рынке служат как геополитические факторы, так и данные американской... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:32
"Сегодняшняя эйфория на фондовых рынках происходит на пустом месте. Политическая неопределённость в США и риски ввода санкций против Китая несут в себе серьёзную угрозу для всех фондовых рынков, поэтому коррекционный сценарий может начать развиваться в любой день. Риски сейчас высоки, как никогда.... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:31
Москва. 1 августа. Доллар США и евро растут "Московской бирже" днем во вторник, рубль усилил падение к бивалютной корзине из-за перешедшей к снижению нефти. читать дальше
.01 августа 2017 года 14:47
"В начале торговой сессии вторника, 1 августа, позитивный внешний фон способствовал росту российских индексов акций. Дело в том, что сегодня цены на нефть марки Brent обновили максимумы лета на ожиданиях снижения ее запасов, вплотную приблизившись к отметке $53 за баррель. Курс американского... читать дальше
.01 августа 2017 года 14:34
"Согласно нашим расчётам, корреляция котировок валютной пары доллар/рубль и цен на нефть сорта Brent к текущему моменту сократилась до минимальных значений за полтора года. Динамика рынка "чёрного золота"теперь лишь на половину объясняет курсообразование национальной валюты. Между тем снижение... читать дальше
.01 августа 2017 года 14:15
"На фондовом рынке сегодня преобладает восходящая динамика. Основные бумаги прибавляют в пределах 2%, лидируют акции компаний нефтегазового сектора. Поводом для позитива стал рост цены на нефть на фоне экспирации месячных фьючерсов и решения США о введении санкций против Венесуэлы. Больше шансов... читать дальше
.01 августа 2017 года 13:59
Важным уровнем остается 60,50 руб./$1, прохождение которого может ускорить снижение рубля, в то же время рынок продолжает наблюдать за тем, куда двинется нефть, говорится в обзоре ING Bank. "В понедельник рубль показал снижение на 0,4% к доллару США, хотя в течение дня масштабы падения превышали... читать дальше
.01 августа 2017 года 13:45
Raiffeisenbank начал анализ "Московской биржи" (MOEX: MOEX), сообщается в обзоре аналитиков Андрея Полищука и Сергея Гарамита. Прогнозная стоимость акций биржи, рассчитанная аналитиками банка, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "Мы ожидаем... читать дальше
.01 августа 2017 года 13:20
Котировки черного золота накануне выросли до максимальных значений за последние 2 месяца после информации о возможных санкциях против нефтяного сектора экономики Венесуэлы, констатирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Отчасти это помогло российскому... читать дальше
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