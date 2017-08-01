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01 августа 2017 года 13:20
Пара доллар/рубль в августе протестирует уровень 62-63 рубля - "Аналитика Онлайн"
Котировки черного золота накануне выросли до максимальных значений за последние 2 месяца после информации о возможных санкциях против нефтяного сектора экономики Венесуэлы, констатирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Отчасти это помогло российскому рублю завершить июль на мажорной ноте. Цены на нефть продолжают восстанавливаться. И сейчас уже торгуются на максимальных значениях с конца мая. Основным драйвером сейчас считается готовность США применить санкции к нефтяному сектору Венесуэлы. Подъем нефтяных цен накануне помог российскому рублю вернуться ниже отметки 60 против американского доллара. Так что июль мы завершили на достаточно позитивной ноте для российского валютного рынка. Доллар вырос по отношению к рублю за календарный месяц чуть меньше, чем на 1,5%. При этом эксперт отметил, что котировки черного золота в этот же период выросли почти на 7%. Не будь этого роста, к курсу доллара можно было добавить еще 3 - 5 рублей. В первый день августа на торгах московской биржи за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 85 копеек, евро торгуется на уровне 70 рублей 75 копеек, индекс ММВБ скорректировали до 1930 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся в районе 53 долларов за баррель. "Июль оказался довольно стабильным месяцем для курса российской валюты, по крайней мере, по отношению к американскому доллару, - комментирует Г. Задоя. - Выше мы уже писали, что рубль просел к доллару всего лишь на 1,5% в июле. Хуже ситуация обстоит с котировками евро/рубля. Евро подорожал по отношению к рублю на 5%. Это обусловлено позитивной динамикой единой европейской валюты по отношению к доллару на международном валютном рынке. Основная валютная пара выросла за последнее время до максимальных значений за 3 года. Вполне вероятно, что в августе динамика сохранится. При этом, мы ожидаем, что доллар/рубль в августе протестирует уровень 62-63 рубля. Евро в августе может дотянуться и до 73-75 рублей. Однако, стоит подчеркнуть, что все это возможно при сохранении текущих тенденций и при отсутствии уверенного роста котировок черного золота".
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01 августа 2017 года 18:48
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.01 августа 2017 года 17:54
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.01 августа 2017 года 17:29
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.01 августа 2017 года 16:49
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.01 августа 2017 года 16:33
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.01 августа 2017 года 16:15
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.01 августа 2017 года 15:55
"Нефтяные цены с осторожностью переходят на территорию умеренного роста в начале недели. Участники нефтяного рынка позволяют себе наконец отпустить острые панические настроения. Поводом для формирования умеренного позитива на рынке служат как геополитические факторы, так и данные американской... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:32
"Сегодняшняя эйфория на фондовых рынках происходит на пустом месте. Политическая неопределённость в США и риски ввода санкций против Китая несут в себе серьёзную угрозу для всех фондовых рынков, поэтому коррекционный сценарий может начать развиваться в любой день. Риски сейчас высоки, как никогда.... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:31
Москва. 1 августа. Доллар США и евро растут "Московской бирже" днем во вторник, рубль усилил падение к бивалютной корзине из-за перешедшей к снижению нефти. читать дальше
.01 августа 2017 года 14:47
"В начале торговой сессии вторника, 1 августа, позитивный внешний фон способствовал росту российских индексов акций. Дело в том, что сегодня цены на нефть марки Brent обновили максимумы лета на ожиданиях снижения ее запасов, вплотную приблизившись к отметке $53 за баррель. Курс американского... читать дальше
.01 августа 2017 года 14:34
"Согласно нашим расчётам, корреляция котировок валютной пары доллар/рубль и цен на нефть сорта Brent к текущему моменту сократилась до минимальных значений за полтора года. Динамика рынка "чёрного золота"теперь лишь на половину объясняет курсообразование национальной валюты. Между тем снижение... читать дальше
.01 августа 2017 года 14:15
"На фондовом рынке сегодня преобладает восходящая динамика. Основные бумаги прибавляют в пределах 2%, лидируют акции компаний нефтегазового сектора. Поводом для позитива стал рост цены на нефть на фоне экспирации месячных фьючерсов и решения США о введении санкций против Венесуэлы. Больше шансов... читать дальше
.01 августа 2017 года 13:59
Важным уровнем остается 60,50 руб./$1, прохождение которого может ускорить снижение рубля, в то же время рынок продолжает наблюдать за тем, куда двинется нефть, говорится в обзоре ING Bank. "В понедельник рубль показал снижение на 0,4% к доллару США, хотя в течение дня масштабы падения превышали... читать дальше
.01 августа 2017 года 13:45
Raiffeisenbank начал анализ "Московской биржи" (MOEX: MOEX), сообщается в обзоре аналитиков Андрея Полищука и Сергея Гарамита. Прогнозная стоимость акций биржи, рассчитанная аналитиками банка, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "Мы ожидаем... читать дальше
.01 августа 2017 года 13:30
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль немного подрос по отношению к доллару после вчерашнего падения, однако его дальнейшие перспективы остаются неопределенными, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Негативные факторы –... читать дальше
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