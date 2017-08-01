При утихании геополитической напряженности рубль вновь может компенсировать свои потери - Банк "Зенит"

Старт недели на внутреннем валютном рынке принес рублю очередные потери. Судя по продолжающемуся росту цен на нефть и нейтральному поведению остальных высокодоходных валют, рубль отыгрывает неизбежность введения новых санкций со стороны США, отмечают аналитики банка "Зенит". Курс доллара на закрытие биржи составил 59.78 руб. (+21 коп.), курс евро – 70.75 руб. (+73 коп.). На международном валютном рынке доллар вновь оказался под ударом. Предварительные данные по инфляции в еврозоне указали на ускорение ее в июле в базовом варианте, что усилило ожидания постепенного выхода ЕЦБ из стимулирующей монетарной политики. По итогам дня основная валютная пара поднялась еще на 90 бп до отметки $1.1840.

В отличие от ситуации прошлой недели, когда рубль коррелировал с динамикой высокодоходных валют, вчера расстановка сил на рынке изменилась. Цены на нефть вчера прибавили около 1%, реагируя на позитивную статистику из Китая по активности производственного сектора. Рубль же продолжил дешеветь к доллару,

попутно отыгрывая также и глобальное укрепление единой валюты. С начала прошлой недели цены на нефть поднялись почти на 10%, тогда как рубль к доллару потерял около 1%, что отразилось в существенном повышении рублевой цены нефти.

"Причиной слабости рубля могла стать неоправдавшаяся надежда на то, что Белый дом США не подпишет новый пакет антироссийских санкций. Либо лишение полномочий президента на их отмену может обернуться в будущем еще более жесткими мерами вплоть до запрета вложений в российский госдолг. Стоит отметить, что рубль по-прежнему находится в списке высокодоходных валют, поэтому при утихании геополитической напряженности он вновь может компенсировать свои потери," - заключают эксперты банка.