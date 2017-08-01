Наиболее вероятный уровень сопротивления лежит в интервале 62-63 рубля за доллар - "Оргбанк"

"Вот мы и подошли к последнему календарному месяцу не радовавшего нас лета, который, как показывает история современной России, является одним из напряженных периодов для российских торговых площадок, - отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев. - По всей видимости, и 2017 год не станет исключением. Что касается российского валютного рынка, то на курс рубля в ближайшее время будут влиять два основных фактора. Это - усиление экономического и финансового давления на Россию путем принятия в США нового санкционного законопроекта, что естественно будет ослаблять российскую валюту и нефтяной рынок, где рост котировок «черного золота», как правило, поддерживает рубль. Конечно, курс российской валюты будет зависеть и от внутренней истории – наполнения необходимой доходной части бюджета, денежно-кредитной политики Банка России, и действий Минфина на внутреннем финансовом рынке".

Однако они лишь кратковременно могут влиять на динамику курса, тогда как судьба рубля в основном будет зависеть от соотношения вышеупомянутых факторов, уверен эксперт. И если американские санкции вряд ли в ближайшее время дадут реверсивный ход, а глубина их влияния будет в основном зависеть от непреклонности исполнения некоторых положений законопроекта американскими чиновниками из президентского окружения, то нефтяной рынок в настоящее время малопредсказуем. Ситуация на нем может достаточно быстро и кардинально меняться в зависимости от экономической и геополитической ситуации в разных уголках нашей планеты, так или иначе, связанной с добычей и переработкой нефтепродуктов.

" Пока ясно одно, что странам ОПЕК не удается сбалансировать рынок путем сокращения добычи, ввиду наращивания производства в США и Канаде, - резюмирует А. Королев. - Так что на предполагаемые ими 60$/баррель и выше мы сможем выйти еще не скоро, а вот свалиться в пике нефтяным котировкам спекулятивные игроки могут легко поспособствовать. Если говорить о цифрах, то в случае превышения цены нефти марки Brent 50$/баррель, для рубля это будет комфортным режимом; в противном случае рубль может достаточно сильно упасть. Хотя и высокие цены на нефть вряд ли помогут избежать в ближайшие дни некоторого ослабления от текущих уровней российской валюты".