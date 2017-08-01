Morgan Stanley снизил рейтинг GDR Магнита до "продавать" и оценку на 6%

Morgan Stanley понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с $36 до $34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "держать" до "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Магнита", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $39,24 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $36,94 за штуку.