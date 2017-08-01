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Главная / Мнения аналитиков / Рост цен на нефть в июле стал максимальным с апреля 2016 г. - AMarkets
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01 августа 2017 года 10:51
Рост цен на нефть в июле стал максимальным с апреля 2016 г. - AMarkets
"Котировки нефти закрыли заключительную торговую сессию июля на положительной территории, удержавшись выше поддержки $52 за баррель по марке Brent, - отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. - Рост в июле стал максимальным с апреля 2016 г. Напомню, что только за прошлую неделю стоимость нефти выросла более чем на 8% при поддержке новых обязательств членов ОПЕК, а также продолжающегося уже 4 недели подряд снижения запасов нефти в США. Интерес к нефти на торгах понедельника был подогрет потенциалом введения санкций США против Венесуэлы, одного из членов ОПЕК и важного экспортёра нефти в США, после референдума, прошедшего в минувшие выходные. Это может спровоцировать перебои поставок и, как следствие, недостаток «тяжелой» нефти у нефтепереработчиков США, учитывая, что Саудовская Аравия планирует ограничить экспортные поставки. На этом фоне рынок упустил из внимания данные опроса Reuters согласно которым стало известно, что объём добычи в ОПЕК в прошлом месяце достиг максимального уровня за 2017 г. Основная причина повышения добычи картеля — рост производства в Ливии, на которую не распространяется соглашение об ограничении добычи. Катар, Саудовская Аравия, Ангола — единственные члены, выполняющие целевые уровни. Для возвращения медведей на рынок нефти необходимы дополнительные фундаментальные триггеры. В качестве таковых могут выступить обновленные прогнозы от Администрации энергетической информации США, Международного энергетического агентства, а также ОПЕК по уровню добычи в августе, которые с большей долей вероятности снова будут пересмотрены с повышением. Указанные отчеты выйдут позже, но к продажам нужно готовиться уже сейчас".
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01 августа 2017 года 18:48
Москва. 1 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне публикации макроэкономических данных, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.01 августа 2017 года 17:54
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.01 августа 2017 года 17:29
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.01 августа 2017 года 16:49
Рубль в последние дни слабо реагирует на изменение цен на нефть, и, если ранее в подобной ситуации динамика российской валюты согласовывалась с движением валют большинства стран с формирующимися рынками, то в настоящее время более значимыми для курса рубля представляются локальные и... читать дальше
.01 августа 2017 года 16:33
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для американских депозитарных акций (ADS) VEON была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Кроме... читать дальше
.01 августа 2017 года 16:15
"Рубль не испытывает оптимизма рынка акций, слабея вместе со своими "коллегами" по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3155 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,27%, недельная подросла до 9,30%, а месячная – до 9,26%. На глобальном рынке наблюдается... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:55
"Нефтяные цены с осторожностью переходят на территорию умеренного роста в начале недели. Участники нефтяного рынка позволяют себе наконец отпустить острые панические настроения. Поводом для формирования умеренного позитива на рынке служат как геополитические факторы, так и данные американской... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:32
"Сегодняшняя эйфория на фондовых рынках происходит на пустом месте. Политическая неопределённость в США и риски ввода санкций против Китая несут в себе серьёзную угрозу для всех фондовых рынков, поэтому коррекционный сценарий может начать развиваться в любой день. Риски сейчас высоки, как никогда.... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:31
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"Согласно нашим расчётам, корреляция котировок валютной пары доллар/рубль и цен на нефть сорта Brent к текущему моменту сократилась до минимальных значений за полтора года. Динамика рынка "чёрного золота"теперь лишь на половину объясняет курсообразование национальной валюты. Между тем снижение... читать дальше
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.01 августа 2017 года 13:59
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.01 августа 2017 года 13:45
Raiffeisenbank начал анализ "Московской биржи" (MOEX: MOEX), сообщается в обзоре аналитиков Андрея Полищука и Сергея Гарамита. Прогнозная стоимость акций биржи, рассчитанная аналитиками банка, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "Мы ожидаем... читать дальше
.01 августа 2017 года 13:30
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль немного подрос по отношению к доллару после вчерашнего падения, однако его дальнейшие перспективы остаются неопределенными, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Негативные факторы –... читать дальше
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