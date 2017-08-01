Рубль снижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти

Москва. 1 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,89-59,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,91 руб./$1 (+13 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 70,79 руб./EUR1 (+3,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 8,5 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 64,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,33 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 70,46 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов первого дня августа на фоне нефти, стабилизировавшейся после подъема по итогам очень волатильной сессии накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник опустилась на 0,06% - до $52,69 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,04% - до $50,28 за баррель.

По итогам торгов в понедельник цены на нефть выросли на ожиданиях ужесточения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы после неоднозначных результатов выборов в стране. Венесуэла является членом ОПЕК и крупнейшим поставщиком нефти в США. Введение санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы "может создать дефицит "тяжелой" нефти для нефтеперерабатывающих предприятий США, учитывая, что Саудовская Аравия уже сократила поставки на американский рынок".

В июле Brent подорожала на 9,9%, что стало самым существенным подъемом цены с декабря, стоимость WTI увеличилась на 9% - это максимальный скачок с апреля 2016 года.