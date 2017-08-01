01 августа 2017 года 10:21
Рубль снижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти
Москва. 1 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,89-59,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,91 руб./$1 (+13 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 70,79 руб./EUR1 (+3,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 8,5 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 64,35 рубля.
Доллар при этом оказался на 16,33 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 70,46 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов первого дня августа на фоне нефти, стабилизировавшейся после подъема по итогам очень волатильной сессии накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник опустилась на 0,06% - до $52,69 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,04% - до $50,28 за баррель.
По итогам торгов в понедельник цены на нефть выросли на ожиданиях ужесточения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы после неоднозначных результатов выборов в стране. Венесуэла является членом ОПЕК и крупнейшим поставщиком нефти в США. Введение санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы "может создать дефицит "тяжелой" нефти для нефтеперерабатывающих предприятий США, учитывая, что Саудовская Аравия уже сократила поставки на американский рынок".
В июле Brent подорожала на 9,9%, что стало самым существенным подъемом цены с декабря, стоимость WTI увеличилась на 9% - это максимальный скачок с апреля 2016 года.
Опубликовано: /Финмаркет/
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01 августа 2017 года 18:48
Москва. 1 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне публикации макроэкономических данных, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
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01 августа 2017 года 17:54
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01 августа 2017 года 17:29
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица)
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01 августа 2017 года 16:33
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По итогам переоценки для американских депозитарных акций (ADS) VEON была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Кроме... читать дальше
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"Нефтяные цены с осторожностью переходят на территорию умеренного роста в начале недели. Участники нефтяного рынка позволяют себе наконец отпустить острые панические настроения. Поводом для формирования умеренного позитива на рынке служат как геополитические факторы, так и данные американской... читать дальше
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"Сегодняшняя эйфория на фондовых рынках происходит на пустом месте. Политическая неопределённость в США и риски ввода санкций против Китая несут в себе серьёзную угрозу для всех фондовых рынков, поэтому коррекционный сценарий может начать развиваться в любой день. Риски сейчас высоки, как никогда.... читать дальше
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01 августа 2017 года 15:31
Москва. 1 августа. Доллар США и евро растут "Московской бирже" днем во вторник, рубль усилил падение к бивалютной корзине из-за перешедшей к снижению нефти. читать дальше
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"В начале торговой сессии вторника, 1 августа, позитивный внешний фон способствовал росту российских индексов акций. Дело в том, что сегодня цены на нефть марки Brent обновили максимумы лета на ожиданиях снижения ее запасов, вплотную приблизившись к отметке $53 за баррель. Курс американского... читать дальше
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01 августа 2017 года 13:59
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01 августа 2017 года 13:30
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