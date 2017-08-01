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01 августа 2017 года 10:22
Евро штурмует вершины - FxPro
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что американский доллар продолжает своё падение. Вчера плохой новостью для него стал новый раунд перестановок в администрации президента Трампа. Фраза «вы уволены» слишком прилипла к президенту и бывшему ведущему шоу Кандидат. Новая волна перестановок в очередной раз перечёркивает надежды, что политика президента-республиканца сможет быстро разогнать экономический рост и подстегнуть инфляцию. Проще говоря, отставка Скарамуччи усилила сомнения в третьем повышении ставки ФРС позже в этом году. В результате пара EUR\USD поднималась сегодня к началу торгов в Азии вплоть до 1.1850 – очередной максимум с января 2015-го. Движение за американскую сессию превысило 120 пунктов. Пара USD/JPY в какой-то момент утром падала ниже круглого уровня в 110. Индекс доллара также обновил локальные минимумы, упав ниже 93 пунктов, до самых низких значений с мая 2016-го. "Такое поведение доллара выдавливает быков, которые надеялись на разворот вблизи важных ранее уровней поддержки, поэтому в немалой степени текущее движение основано на срабатывании стоп-ордеров, - комментирует эксперт FxPro. - Кроме того, пара EURUSD (главная пара валютного рынка) в 2015-м снижалась из области 1.22 к 1.15 без каких-либо остановок. Зачастую, это означает, что пара может также быстро «взлететь» к верхней границе этой области и лишь там нащупать какое-то сопротивление. Слабость доллара выправила ситуацию с нефтью, которая в первой половине торгов понедельника была расположена на коррекцию. Сегодня к началу торгов баррель марки Brent поднимался к 52.90 – максимум с 25 мая. Рубль, который начал торги понедельника резким снижением на обострении жёсткой риторике Путина и мерах по сокращению числа американских дипломатов в России в ответ на санкции, сумел отыграть две трети потерь. Пара USD/RUB от максимумов дня около 60.35 к концу торгов опустилась до 59.78. EUR/RUB окончила день ростом на 73 копейки до 70.75, отыграв 28 копеек от внутридневного пика, но показав по итогам дня весьма внушительный рост. Усиление евро для рубля оказалось намного более существенным фактором, нежели рост цен на нефть".
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01 августа 2017 года 18:48
Москва. 1 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне публикации макроэкономических данных, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.01 августа 2017 года 17:54
Расширение диапазона справедливой стоимости рубля до 56-67 руб./$1, по оценкам аналитиков Альфа-банка, свидетельствует об усилении волатильности курса во второй половине 2017 года, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой и аналитика Валерии Волгаревой. "Надежды на улучшение... читать дальше
.01 августа 2017 года 17:29
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для американских депозитарных акций (ADS) VEON была понижена... читать дальше
.01 августа 2017 года 16:49
Рубль в последние дни слабо реагирует на изменение цен на нефть, и, если ранее в подобной ситуации динамика российской валюты согласовывалась с движением валют большинства стран с формирующимися рынками, то в настоящее время более значимыми для курса рубля представляются локальные и... читать дальше
.01 августа 2017 года 16:33
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для американских депозитарных акций (ADS) VEON была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Кроме... читать дальше
.01 августа 2017 года 16:15
"Рубль не испытывает оптимизма рынка акций, слабея вместе со своими "коллегами" по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3155 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,27%, недельная подросла до 9,30%, а месячная – до 9,26%. На глобальном рынке наблюдается... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:55
"Нефтяные цены с осторожностью переходят на территорию умеренного роста в начале недели. Участники нефтяного рынка позволяют себе наконец отпустить острые панические настроения. Поводом для формирования умеренного позитива на рынке служат как геополитические факторы, так и данные американской... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:32
"Сегодняшняя эйфория на фондовых рынках происходит на пустом месте. Политическая неопределённость в США и риски ввода санкций против Китая несут в себе серьёзную угрозу для всех фондовых рынков, поэтому коррекционный сценарий может начать развиваться в любой день. Риски сейчас высоки, как никогда.... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:31
Москва. 1 августа. Доллар США и евро растут "Московской бирже" днем во вторник, рубль усилил падение к бивалютной корзине из-за перешедшей к снижению нефти. читать дальше
.01 августа 2017 года 14:47
"В начале торговой сессии вторника, 1 августа, позитивный внешний фон способствовал росту российских индексов акций. Дело в том, что сегодня цены на нефть марки Brent обновили максимумы лета на ожиданиях снижения ее запасов, вплотную приблизившись к отметке $53 за баррель. Курс американского... читать дальше
.01 августа 2017 года 14:34
"Согласно нашим расчётам, корреляция котировок валютной пары доллар/рубль и цен на нефть сорта Brent к текущему моменту сократилась до минимальных значений за полтора года. Динамика рынка "чёрного золота"теперь лишь на половину объясняет курсообразование национальной валюты. Между тем снижение... читать дальше
.01 августа 2017 года 14:15
"На фондовом рынке сегодня преобладает восходящая динамика. Основные бумаги прибавляют в пределах 2%, лидируют акции компаний нефтегазового сектора. Поводом для позитива стал рост цены на нефть на фоне экспирации месячных фьючерсов и решения США о введении санкций против Венесуэлы. Больше шансов... читать дальше
.01 августа 2017 года 13:59
Важным уровнем остается 60,50 руб./$1, прохождение которого может ускорить снижение рубля, в то же время рынок продолжает наблюдать за тем, куда двинется нефть, говорится в обзоре ING Bank. "В понедельник рубль показал снижение на 0,4% к доллару США, хотя в течение дня масштабы падения превышали... читать дальше
.01 августа 2017 года 13:45
Raiffeisenbank начал анализ "Московской биржи" (MOEX: MOEX), сообщается в обзоре аналитиков Андрея Полищука и Сергея Гарамита. Прогнозная стоимость акций биржи, рассчитанная аналитиками банка, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "Мы ожидаем... читать дальше
.01 августа 2017 года 13:30
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль немного подрос по отношению к доллару после вчерашнего падения, однако его дальнейшие перспективы остаются неопределенными, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Негативные факторы –... читать дальше
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