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01 августа 2017 года 09:57

На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 1 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, а также новой волны обострения взаимоотношений России и США, полагают эксперты.

Dow Jones Industrial Average вырос до очередного рекорда в понедельник, S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за падением котировок акций компаний технологического сектора. Росту Dow Jones в понедельник способствовал подъем стоимости акций нефтекомпании Chevron Corp. благодаря ее сильной квартальной отчетности, а также повышение котировок акций энергокомпаний и банков. Тем временем, акции Facebook Inc. потеряли в цене 1,9%, Alphabet Inc. - 1,3%, Amazon.com --3,2%, Netflix Inc. - 1,3%, Apple Inc. - 0,5%.

Данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR), опубликованные в понедельник, указали на рост индекса незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке США (pending home sales), являющегося опережающим индикатором рынка недвижимости, в июне после снижения в течение предыдущих трех месяцев. Значение индекса увеличилось на 1,5%, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 0,9%.

Азиатские фондовые рынки начали последний месяц лета на позитивной волне, в том числе благодаря хорошей корпоративной отчетности. Кроме того, этому способствует продолжающееся ралли среди компаний, занимающихся производством сырья. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,7% и достиг 161,39 пункта, что является максимальным уровнем почти за 10 лет - с декабря 2007 года. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК повысился на 0,23%, гонконгский Hang Seng - на 0,63%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:37 МСК вырос на 0,83% и южнокорейский Kospi - на 0,76%.

Японский индекс Nikkei вырос на 0,32%. Первый подъем индикатора за последние три сессии обусловлен оптимизмом в отношении прибылей компаний. Рост стоимости бумаг банков компенсирует снижение в высокотехнологическом секторе из-за укрепления курса иены до максимума за шесть недель, что негативно влияет на доходы экспортеров.

В свою очередь цены на нефть растут во вторник после подъема по итогам волатильной сессии накануне. В июле Brent подорожала на 9,9%, что стало самым существенным подъемом цены с декабря, стоимость WTI увеличилась на 9% - это максимальный скачок с апреля 2016 года. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК во вторник поднялась на 0,08% - до $52,76 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на 0,96% - до $52,72 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,12% - до $50,23 за баррель. Контракт подорожал на 0,93% - до $50,17 за баррель, по итогам предыдущей сессии.

По итогам торгов в понедельник цены на нефть выросли на ожиданиях ужесточения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы после неоднозначных результатов выборов в стране. Венесуэла является членом ОПЕК и крупнейшим поставщиком нефти в США. Введение санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы "может создать дефицит "тяжелой" нефти для нефтеперерабатывающих предприятий США, учитывая, что Саудовская Аравия уже сократила поставки на американский рынок", говорится в обзоре Commerzbank. Минфин США в понедельник объявил о введении санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включающих заморозку его активов в США. Новые санкции для нефтяной промышленности Венесуэлы пока не вводились.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,25 раза по сравнению с предыдущим днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,123 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,657 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 июля снизился по отношению к предыдущему торговому дню на 0,05% и составил 105,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (29-31 июля) 0,03%, поднявшись до 519,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-05" (+0,3%), "Внешэкономбанк БО-04" (+0,21%) и "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+0,15%), а в лидерах снижения - "ЧТПЗ БО-001Р-01" (-1,55%), "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,91%) и "МОЭСК БО-09" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Бинбанк (MOEX: MDMB) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей в размере 11,15% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке первого купона. По выпуску предусмотрена выплата ежемесячных купонов 21-го числа каждого месяца. Срок погашения бумаг - 21 июля 2018 года. Сбор заявок на бумаги прошел 31 июля. Техническое размещение бумаг запланировано на 2 августа.

Совкомбанк установил ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 9,25% годовых (46,12 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 1-й выпуск биржевых бондов на 2 млрд рублей в феврале 2014 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 7-го купона установлена в размере 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 15 августа 2017 года.

Банк "Держава" выставил на 13 ноября оферту по своим биржевым облигациям серии БО-01 на сумму до 1 млрд рублей по цене 95% от номинала. Держатели бумаг могут предъявлять облигации к выкупу с 9 августа до 8 ноября. Оферта выставлена банком в связи с переводом облигаций с 8 августа из первого уровня котировального списка "Московской биржи" во второй, что приводит к запрету для НПФ на поддержание позиций в данном выпуске. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска составляет 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов. Ставка текущего 17-го купона - 10,25% годовых. Дата погашения бондов - 10 июля 2023 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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