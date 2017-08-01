Рынки ждет умеренно волатильный «боковик» - ИК "Финам"

"Нефть марки Brent скорректировалась практически до предопределенных уровнями Фибоначчи величин, порадовав любителей технического анализа, после чего возобновил медленный подъем, более похожий не на рост, а на повторное тестирование предыдущих максимумо, - крмментирует аналитик ИК "Финам" Алексей Коренев. - WTI вела себя скромнее, сразу оказавшись в вялом боковике после заметного роста накануне вечером. В итоге первый замер на уровне 52,6 долл./барр., а вторая - на 50,3 долл./барр. Тем не менее, в отсутствии иных значимых событий, скорее всего, именно ценовые движения энергоносителей и выходящая макростатистика способны выступить сегодня драйвером тех или иных движений на рынке. Доу Джонс показал накануне очередной рекорд, к чему все уже стали привыкать, достигнув 21891 (+0,3%), а S&P500 почти не изменился – 2470 (-0,0%). Европейские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику, в основном на результатах корпоративной отчетности. От российского рынка сегодня не приходится ожидать значительных движений. Вероятнее всего, он проведет день в вялотекущем боковике, переваривая новости вчерашнего дня и впитывая новые. Инвесторам предстоит оценить перспективы возможного обострения отношений между Москвой и Вашингтоном на фоне массовой высылки дипломатов и попытаться спроецировать политические проблемы государства на торговые площадки страны. А также присмотреться к реакции западных рынков на выходящую статистику, коей сегодня будет предостаточно".

Рубль вчера вечером несколько укрепился, нивелировав дневной провал и вернувшись к показателям около 60 руб./долл. После чего замер в ожидании новостей, которые способны были бы повлиять на его дальнейшие движения. На сегодняшнее утро мы имеем 59,8 руб./долл. и 70,8 руб./евро – коррекция к росту по европейской валюте была меньше за счет уверенного укрепления доллара к евро – на настоящий момент за единицу американской валюты дают 1,18 евро. Дальнейшую стоимость отечественной валюты, по мнению эксперта, будут определять как выходящие новости экономического и политического характера, так и традиционная зависимость от стоимости энергоносителей.