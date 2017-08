Dow Jones вырос в понедельник до рекорда, S&P и Nasdaq снизились. Фондовые индексы Азии растут, MSCI Asia Pacific достиг максимума за 10 лет. Нефть продолжает подъем после резкого июльского скачка, цена Brent выросла до $52,8 за баррель.

Dow Jones Industrial Average вырос до очередного рекорда в понедельник, S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за падением котировок акций компаний технологического сектора, сообщает MarketWatch.

По итогам июля Dow Jones подскочил на 2,5%, S&P 500 - на 1,9%, Nasdaq - на 3,4%.

Росту Dow Jones в понедельник способствовал подъем стоимости акций нефтекомпании Chevron Corp. благодаря ее сильной квартальной отчетности, а также повышение котировок акций энергокомпаний и банков.

Тем временем, акции Facebook Inc. потеряли в цене 1,9%, Alphabet Inc. - 1,3%, Amazon.com --3,2%, Netflix Inc. - 1,3%, Apple Inc. - 0,5%.

По словам главного инвестиционного стратега PNC Asset Management Group Билла Стоуна, очевидных катализаторов для падения котировок акций технологических компаний в понедельник не было. Спад, возможно, был обусловлен тем, что участники рынка меняли позиции в преддверии конца месяца, отмечает эксперт.

"Я думаю, мы видели перепозиционирование инвестиционных портфелей в конце месяца, поскольку сложно связать динамику котировок акций в секторе с какими-либо фундаментальными факторами, - говорит Б.Стоун. - Инвесторы возможно заняли выжидательную позицию перед публикацией отчетности Apple".

Apple опубликует квартальную отчетность во вторник.

Текущая неделя насыщена корпоративной отчетностью и статданными. Среди наиболее важных статданных - данные о безработице в США за июль, которые будут обнародованы в пятницу в 15:30 мск.

Данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR), опубликованные в понедельник, указали на рост индекса незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке США (pending home sales), являющегося опережающим индикатором рынка недвижимости, в июне после снижения в течение предыдущих трех месяцев. Значение индекса увеличилось на 1,5%, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 0,9%.

Среди компаний, которые обнародуют квартальные показатели на этой неделе, Apple Inc., Tesla, Pfizer, Time Warner и другие.

Бумаги Snap Inc., разработчика приложения для обмена сообщениями Snapchat, потеряли в цене 1% по итогам первых торгов после завершения периода, в течение которого владельцы акций не могли продавать их.

Капитализация Scripps Networks Interactive увеличилась на 0,6%. Американская телевещательная компания Discovery Communications, владеющая телеканалами Discovery, Animal Planet, Eurosport и многими другими, объявила о приобретении за $14,6 млрд Scripps, которой принадлежит ряд каналов про кулинарию, обустройство дома и путешествия.

Акции Discovery Communications потеряли в цене 8,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник вырос на 0,3% - до 21891,12 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,1%, до 2470,3 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,4% - до 6348,12 пункта.

Азиатские фондовые рынки начали последний месяц лета на позитивной волне, в том числе благодаря хорошей корпоративной отчетности, сообщает MarketWatch. Кроме того, этому способствует продолжающееся ралли среди компаний, занимающихся производством сырья.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,7% и достиг 161,39 пункта, что является максимальным уровнем почти за 10 лет - с декабря 2007 года, сообщило агентство Bloomberg.

MSCI Asia Pacific в июле прибавил 4%, то есть он завершил "в плюсе" уже семь месяцев подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК повысился на 0,23%, гонконгский Hang Seng - на 0,63%.

Котировки акций PetroChina Co. и China Petroleum & Chemical Corp. в ходе торгов в Гонконге увеличились соответственно на 1,4% и 1,2% после того, как марка WTI преодолела отметку в $50 за баррель впервые с мая.

Японские Nikkei 225 и Topix к 8:27 МСК увеличились соответственно на 0,25% и 0,47%. Первый подъем индикаторов за последние три сессии обусловлен оптимизмом в отношении прибылей компаний. Рост стоимости бумаг банков компенсирует снижение в высокотехнологическом секторе из-за укрепления курса иены до максимума за шесть недель, что негативно влияет на доходы экспортеров.

Акции Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 2,7% на новости о том, что банк увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале (апрель-июнь) на 31% благодаря росту процентного и комиссионного дохода.

Курс ценных бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group поднялся на 2,2%. Крупнейший банк Японии планирует опубликовать квартальную отчетность после окончания торгов во вторник.

В то же время капитализация Hitachi Ltd. опустилась на 3%, Tokyo Electron Ltd. - на 2,4% и Seiko Epson Corp. - на 4,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:37 МСК вырос на 0,83% и южнокорейский Kospi - на 0,76%.

Цены на нефть растут во вторник после подъема по итогам очень волатильной сессии накануне.

В июле Brent подорожала на 9,9%, что стало самым существенным подъемом цены с декабря, стоимость WTI увеличилась на 9% - это максимальный скачок с апреля 2016 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК во вторник поднялась на $0,08 (0,15%) - до $52,80 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на $0,5 (0,96%) - до $52,72 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,11 (0,22%) - до $50,28 за баррель. Контракт подорожал на $0,46 (0,93%) - до $50,17 за баррель, по итогам предыдущей сессии.

По итогам торгов в понедельник цены на нефть выросли на ожиданиях ужесточения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы после неоднозначных результатов выборов в стране, пишет MarketWatch.

Венесуэла является членом ОПЕК и крупнейшим поставщиком нефти в США.

Введение санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы "может создать дефицит "тяжелой" нефти для нефтеперерабатывающих предприятий США, учитывая, что Саудовская Аравия уже сократила поставки на американский рынок", говорится в обзоре Commerzbank.

Сложившаяся ситуация привела к росту числа спекулятивных позиций на рост цен на нефть, отмечают эксперты банка.

Минфин США в понедельник объявил о введении санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включающих заморозку его активов в США. Новые санкции для нефтяной промышленности Венесуэлы пока не вводились.

Аналитики отмечают рост оптимизма в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке благодаря данным о снижении запасов энергоносителей в США и ослаблении темпов увеличения добычи.

"Я полагаю, что ралли на нефтяном рынке продлится еще какое-то время, поскольку отношение трейдеров меняется", - отмечает аналитик Guotai Junan International Грэйс Лиу.