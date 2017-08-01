Данные по деловой активности могут прибавить инвесторам оптимизма - ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается умеренно позитивным. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $52.8 за баррель в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня эксперт ожидает увидеть в районе 1930 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит обозначившийся днем ранее отскок от зоны поддержки, сложившейся в районе «психологической» отметки в 1900 пунктов.

Из числа выходящих сегодня показателей экономической статистики, способных повлиять на настроение участников рынка, О. Шагов отмечает запланированную публикацию данных по деловой активности в производственном секторе России, Европы и США. В числе корпоративных событий стоит выделить ожидающиеся решения совета директоров «Дакрона» по вопросам, связанным с созывом внеочередного общего собрания акционеров.